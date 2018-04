Comenzará el trabajo en los foros de la VIII Cumbre de las Américas

El encuentro entre jóvenes cubanos y peruanos realizado en la tarde de este lunes, en Lima, Perú, devino espacio no solo de confraternización generacional, sino también de recordación al eterno Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En la Universidad de San Marcos, medio centenar de cubanos intercambiaron durante dos horas con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, quienes siguieron con atención la realidad de la juventud en la mayor de las Antillas.

La joven Susanne Santiesteban, estudiante de Medicina, recordó la vocación latinoamericanista de Fidel y en ese sentido afirmó que el encuentro entre cubanos y los peruanos es un singular homenaje al líder de la Revolución Cubana.

Esta fue la primera actividad de la delegación cubana que asiste en Perú a los foros de la sociedad civil hemisférica, paralelos a la VIII Cumbre de Las Américas.

