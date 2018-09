Trump vuelve a mostrar su egocentrismo en la ONU

Más adelante expresó, que este este "es un sector que para nosotros es muy necesario. Cuba hoy tiene que importar anualmente más de 2 mil millones de dólares en alimentos. Lo hace en condiciones muy complejas con países que están a enorme distancia, donde el pago por flete es muy alto, donde de hecho nos suben los precios porque saben las necesidades que tenemos y saben también las limitaciones que tenemos, y comprar alimentos que se conocen son de muy buena calidad, producidos por ustedes, también para nosotros representaría facilidades y oportunidades. A veces la gente dice, bueno Cuba es pequeña, no es un mercado grande, yo siempre digo: bueno, eso es relativo, porque nosotros somos un mercado para 11 millones de cubanos. O sea, cuando compramos alimentos estamos pensando en comprar para once millones que es toda la población cubana, y once millones de personas no es un mercado a desaprovechar. Ustedes han tenido mucha voluntad por esta relación comercial con Cuba. Los cubanos conocemos la calidad de los productos agropecuarios norteamericanos, pero también un intercambio con este sector nos permitiría la transferencia de tecnología".

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.