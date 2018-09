Trump vuelve a mostrar su egocentrismo en la ONU

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogó con la titular de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, sobre el firme compromiso con el multilateralismo, resaltó hoy la alta funcionaria.

Qué placer recibir a mi querido amigo el presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba y su canciller Bruno Rodríguez Parilla en mi oficina en Naciones Unidas, escribió en Twitter la primera presidenta latinoamericana del mayor órgano de la ONU.

“Hablamos sobre la importancia de fortalecer la cooperación sur-sur y nuestro firme compromiso con el multilateralismo”, destacó sobre el encuentro sostenido este jueves.

President #DiazCanel also met @UN_PGA María Fernanda Espinosa, who is the First Woman from Latin America and Caribbean to lead #UNGA, and the fourth in the history of the organ. pic.twitter.com/eDLDme9E1Y