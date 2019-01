Parece increíble que el destino nos haya reservado el privilegio de poder dirigirnos a nuestros compatriotas un día como hoy al conmemorar seis décadas del triunfo de la Revolución, afirmó el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz.

En el acto realizado en el Cementerio Santa Ifigenia, con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Raúl apuntó que en esa ocasión, bajo el mando de Fidel, el pueblo cubano alcanzó por primera vez el poder político y los mambises pudieron entrar invictos a Santiago de Cuba.

Recordó que hace pocos meses en La Demajagua se celebró el aniversario 150 del inicio de nuestras guerras independentistas, el 10 de Octubre de 1868, fecha que marca el comienzo de nuestra Revolución.

Raúl trazó un arco histórico de la lucha nacional por la independencia, en especial tras el 26 de Julio de 1953.

Al intervenir en el acto por los 60 años de la Revolución Cubana, el General de Ejército Raúl Castro subrayó que previo al triunfo revolucionario, fueron meses de incesantes combates, primero en la Sierra Maestra y luego en otras regiones con la apertura de nuevos frentes y columnas.

En su intervencción Raúl Castro menciona momentos trascendentales en la historia nacional, como el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y desembarco por Las Coloradas, el 2 de diciembre de 1956.

Significó que en enero de 1959, a su llegada a La Habana, Fidel expresaba: la tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía.

Las premonitorias palabras de Fidel -argumentó Raúl- No tardaron en hacerse realidad, y se iniciaba una etapa de lucha que estremeció los cimientos de la sociedad cubana.

El General de Ejército rememoró las agresiones y amenazas para destruir la Revolución, financiadas por el Gobierno estadounidense, entre ellas acciones terroristas, el bloqueo, la invasión mercenaria por Playa Girón y la Crisis de Octubre.

Recordó los días duros del período especial, que la Revolución Cubana supo soportar y vencer, sin violar uno solo de sus principios éticos y humanistas.

Advirtió que ahora el gobierno norteamericano parece tomar el rumbo de la confrontación con Cuba, al presentarla como una amenaza, y apelar a la tenebrosa “Doctrina Monroe” para retrotraer la historia a la época vergonzosa del aislamiento de nuestro país.

Raúl señaló que altos funcionarios de la administración Trump -con la complicidad de algunos lacayos- pretenden culpar a Cuba de todos los males de la región, como si éstos no fueran consecuencia de despiadadas políticas neoliberales.

Dijo que ellas provocan pobreza, hambre, desigualdad, crimen organizado, corrupción política, desplazados, despojo del campesino, represión a estudiantes, y precarias condiciones de salud, educación y vivienda.

Nadie puede negar que la Revolución que nacía el 1ro de enero de 1959, no ha tenido a lo largo de estos 60 años un minuto de sosiego, aseveró el General de Ejército Raúl Castro, en el santiaguero cementerio de Santa Ifigenia.

Nadie puede negar que la Revolucion que triunfó en 1959 no ha tenido un minutos de sosiego, ya vamos por 12 admnistraciones norteamericanas que no han buscado un cambio de régimen en Cuba usando una u otra vía... reflexiona así

Durante el acto por las seis décadas del triunfo revolucionario, el Primer Secretario del Partido remarcó que ya vamos por doce administraciones norteamericanas, las cuales no han cejado en el empeño de forzar un cambio de régimen en Cuba.

El pueblo heroico de ayer y hoy, orgulloso de su historia y cultura nacional, comprometido con los ideales y obra de la Revolución que suma cuatro generaciones de cubanos, ha sabido resistir y vencer en seis décadas de ininterrumpido y continuo bregar en defensa del socialismo, enfatizó. Raúl destacó igualmente la estrecha unidad del pueblo en torno al Partido y a Fidel.

El pueblo de Cuba de ayer y de hoy, orgulloso de su historia y comprometido con la obra de la Revolución ha sabido resistir en las seis décadas de defensa del socialismo, junto al Partido y a Fidel

En otro momento se refirió al retroceso de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, a partir de que la Casa Blanca ha reforzado las medidas del bloqueo y de carácter extraterritorial. Reiteró la disposición de convivir civilizadamente frente a las diferencias en una relación de paz y respeto de beneficio mutuo con los Estados Unidos.

Agregó que esperamos que las mentes más equilibradas en el gobierno de Estados Unidos puedan evitar una confrontación entre las dos naciones.

La historia y la fuerza de la verdad han desbaratado las mentiras, dijo Raúl. La Revolución cubana solo tiene la responsabilidad que emana de su ejemplo por su justicia social, internacionalismo, altruismo.

Subrayó que no nos intimidan ni el lenguaje de fuerza, ni las amenazas, como no nos intimidaron cuando el proceso revolucionario no estaba consolidado, y por eso, afirmó, no lo lograrán ahora que la unidad el pueblo es una indestructible realidad.

Durante su intervención señaló que tras casi una década de Guerra no convencional, los círculos de poder en Washington patrocinaron diversos tipos de golpes de estado, en Honduras contra Zelaya; en Paraguay contra Lugo, y en Brasil contra Dilma y Lula.

En ese sentido, hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas del planeta en reclamo de la liberación del ex presidente brasileño, y a que cesen los ataques y la persecución judicial contra Dilma y Cristina Fernández de Kirchner.

Por nuestra parte, seguiremos contribuyendo activamente al consenso y la integración de la región, basados en el concepto de unidad en la diversidad, sentenció Raúl.

Después de reiterar la invariable solidaridad de Cuba con Venezuela, Raúl afirmó que las tensiones e incidentes en la zona solo pueden conducir a una grave inestabilidad, y a consecuencias impredecibles.

Señaló que la región se asemeja a una gran pradera en sequía, donde una chispa pudiera generar un incontrolable incendio que dañaría los intereses nacionales de todos.

Dijo que frente a la Doctrina Monroe habrá que aplicar y defender, por el bien de todos, los principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de paz, firmada por jefes de estado y de gobiernos, que ahora algunos pretenden ignorar.

No se puede descuidar jamás la unidad de los pueblos por difíciles que sean las circunstancias, dijo Raúl. Y enfatizó que las palabras de Fidel tienen total vigencia cuando dijo que mientras exista el imperialismo el Partido, el Estado y el Pueblo le prestará al ejercicio de la defensa la máxima atención, por lo tanto, la guardia revolucionaria no se descuidará jamás.

Salvaguardemos las tareas de la defensa para garantizar la Paz partiendo de la participación de todo el pueblo. Y por eso debemos prepararnos con anticipación para todos los escenarios posibles, incluyendo a los peores, no solo en el terreno militar, sino a la hora de actuar, para buscar la mejor solución a cualquier desafío que se presente.

Dijo que un reto del 2019 será la situación de la economía. Y llamó a no incrementar el endeudamiento externo y para eso debemos ahorrar más, y reducir gastos, elevar la eficiencia del proceso inversionista y potenciar la participación de la inversión extranjera que no es complemento sino un elemento fundamental para el desarrollo.

La Revolución sigue siendo joven, puntualizó, el proceso revolucionario no está circunscripto a la vida biológica de quienes lo iniciaron sino del compromiso de los jóvenes y de todo el pueblo. Las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de que nuestra Revolución sea de jóvenes y al mismo tiempo una Revolución Socialista de los humildes y para los humildes.

Casi a punto de finalizar, Raúl rindió merecido homenaje a la mujer cubana desde Mariana Grajales hasta las nuevas generaciones. Habló de la Constitución y que en pocos días se distribuirán nuevos tabloides con la Carta Magna aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular y ratificó su confianza de que el próximo 24 de febrero nuestro pueblo la refrendará en las urnas.

Fuente. Radio Reloj, Radio Rebelde