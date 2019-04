Radio Noticias Cuba: Semana del 8 al 15 de Abril

Con la presencia de mil 200 delegados en representación de todos los sindicatos y provincias del país y bajo el lema Unidad, Compromiso y Victoria comenzaron este sábado en el Palacio de las Convenciones, de La Habana, las sesiones finales del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y secretario general de la CTC, aseveró que la sociedad socialista próspera y sostenible a la cual aspiramos, solo será posible como fruto del trabajo eficiente y eficaz de la clase obrera cubana en su condición de propietaria común y en alianza estratégica con los campesinos.

Guilarte de Nacimiento destacó que la sesión se desarrolla a pocos días de haber proclamado la nueva Constitución, con ello, dijo, comienza un importante espacio legislativo al que como organización sindical haremos un aporte protagónico.

El secretario general de la CTC señaló que el Congreso se desarrolla en un contexto internacional injusto y excluyente, en el cual América Latina y el Caribe han recibido el impacto de la escalada injerencista del gobierno de Estados Unidos y su política neoliberal.

En la apertura de las sesiones finales de la magna cita, a la que asistieron el Segundo Secretario del Comité Central del PCC, José Ramón Machado Ventura, y el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, rechazó categóricamente la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton que refuerza el bloqueo y expande los efectos extraterritoriales de las acciones de agresión norteamericana contra la mayor de las Antillas.

Destacó que la expresión más directa del cambio en la composición del empleo en el país se refleja en la diversificación y crecimiento de las formas de gestión no estatal, que alcanza el 32 por ciento del total de ocupado, y aseguró que lo anterior ha impuesto la necesidad de incorporar una práctica sindical nueva.

En su discurso, el dirigente obrero subrayó que en el proceso orgánico el salario resultó el planteamiento más reiterado y generalizado, asociado con lo insuficiente que resulta y el déficit de su capacidad de compra ante los elevados precios en el mercado minorista.

Añadió que el negativo impacto del salario se manifiesta en una migración laboral, en la apatía por el trabajo y desinterés en ocupar responsabilidades.

Ante esa compleja situación, señaló, se han venido adoptando decisiones con carácter parcial para su incremento en actividades o sectores, mediante la actualización de las normas para las formas y sistemas de pago en el sector empresarial condicionado al cumplimiento de indicadores límites y directivos.

Mencionó como un efecto positivo en el ingreso de los trabajadores el aporte de la distribución de utilidades.

El Secretario General de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, reconoció en el Congreso de la organización que lo aplicado en cuanto al salario constituye una alternativa bajo las actuales condiciones de la economía en aras de defender y balancear los intereses de la nación, colectivos e individuales.

Pero, agregó, no es la solución definitiva al cumplimiento del principio de distribución socialista, y al reconocimiento constitucional que el trabajo remunerado debe ser la fuente principal de ingresos que permita la realización de los proyectos individuales, colectivos y sociales.

Tener la capacidad de identificar con precisión nuestras insuficiencias, nos permite diseñar y construir el consenso para lograr su solución, enfatizó.

Dijo que el escenario actual impone que la creatividad, la preparación sólida y el análisis profundo sean esencia y contenido de la labor cotidiana.

