#Fidel nos enseñó que: “¡El honor no se negocia, la patria no se negocia, la dignidad no se negocia, la independencia, la soberanía, la historia, la gloria no se negocia!”. Ante las amenazas y presiones imperiales: No se negocia! #SomosCuba #SomosContinuidad #NoALaLeyHelmsBurton pic.twitter.com/vRTkjAcFSe

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.