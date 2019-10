Radio Noticias Cuba. Semana del 24 de junio al 1ro julio

No nos dejaremos engañar por sus sucias artimañas.

La UPEC no no necesita del dinero sucio y manchado de sangre de ninguna de estas organizaciones fachadas de la #CIA

No necesita sus "premios" ni su aceptación.

Ya la UPEC lo tiene todo, tiene al pueblo #Cuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/TLB9IQZUE0