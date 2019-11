Radio Noticias Cuba. Semana del 24 de junio al 1ro julio

Un especial saludo a todos los que resisten y vienen a la capital cubana hoy. Les damos la más calurosa bienvenida a la isla, que ha sido y siempre será punto de encuentro de quienes defienden la paz y la solidaridad entre los pueblos, así comenzó su discurso el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al clausurar el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que sesionó en La Habana.

Hizo referencia a su reciente gira por países europeos, que incluyó la visita a Azerbaiyán para asistir a la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados. "Esta organización que se había debilitado al término de la Guerra Fría, ha vuelto a retomar el espíritu de Bandung. Los moviliza el curso dramático de los acontecimientos y la crisis del multilateralismo que hoy está poniendo en riesgo el sistema de Naciones Unidas".

El mandatario aseguró que allí Cuba llevó un discurso enérgico de denuncia y condena a esa crisis que amenaza a todos los países, especialmente a los de menor desarrollo.

"Denunciamos a los responsables de esa situación y dijimos: "Jamás se mintió tanto, con mayor desfachatez y más terrible costo para la inmensa mayoría de la Humanidad, en función de los intereses de una minoría que ha llevado sus lujos a excesos alucinantes".

Según el presidente cubano, a nivel global se advierte gran preocupación por los retrocesos en ámbitos importantes como la paz, autodeterminación y soberanía de las naciones, el medio ambiente y enfrentamiento al cambio climático, los derechos humanos, la justicia social y búsqueda de la equidad económica.

En nuestra área geográfica en particular, la preocupación no es menor. América Latina y el Caribe sufren el retorno de la Doctrina Monroe y las peores prácticas del macartismo. Sobre los postulados de ambas políticas imperialistas descansa la secuencia descontrolada de acciones injerencistas que la administración estadounidense ha desatado desde su llegada al poder".

Trump y su corte de viejos halcones arremeten contra la Revolución cubana, la Revolución Bolivariana, el Foro de Sao Paulo, el sandinismo, los liderazgos políticos de izquierda brasileña, boliviana, argentina y movimientos sociales, populares, progresistas de toda la región”.

Díaz-Canel recordó que el sistema interamericano reactiva mecanismos de tan odiosa memoria para la región como el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) y la desmoralizada OEA, que se consolida como instrumento de presión política de EU y oligarquías que defienden el neoliberalismo.

Sí, la OEA es una cosa muy fea. Y muy cínica. Sus “preocupaciones” no llegan a las profundidades del enojo de los pueblos que se levantan contra el neoliberalismo y reciben balines, gases y plomo por protestar pacíficamente. @DiazCanelB — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) November 3, 2019

El dirigente cubano insistió en que es muy importante distinguir en esta guerra que se nos hace, el curso de su complemento mediático.

“A la vanguardia de las políticas imperiales avanzan siempre los tanques de la ofensiva cultural y simbólica orientada a legitimar las injusticias del sistema capitalista, a descalificar las alternativas políticas desde la izquierda y destruir la identidad cultural de nuestras naciones, como paso previo a su desestabilización”.

Encuentro Antimperialista | @DiazCanelB: Fidel dijo muchas veces que la mentira era el principal adversario a derrotar en política y que decir la verdad es el primer deber de todo revolucionario (...) Al capitalismo le es ajena la solidaridad. | #SeguimosEnLucha #ManosFueraDeCuba pic.twitter.com/7aNaAGmPMg — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 3, 2019

He ahí una de nuestras misiones fundamentales como políticos revolucionarios. El primer enemigo a derribar es la mentira.

Díaz-Canel fue enfático cuando dijo que con mentiras colosales y ridículas acusan a Cuba, Venezuela y el Foro de Sao Paulo, de promover los levantamientos populares en cualquier esquina del planeta, mientras se tapan los ojos, los oídos y la boca, para no ver, no oír, no reconocer, lo que están gritando los pueblos en las calles: el neoliberalismo es un fracaso económico y un desastre social.

Afirmó que esa técnica la aplican de modo perverso en el desesperado intento por derrocar al gobierno Bolivariano de Venezuela y al mismo tiempo dañar a Cuba.

El mandatario cubano denunció que se nos acusa de sostener a la Revolución Bolivariana, en una trasnochada versión de la teoría de los satélites que en su momento desataron contra la antigua URSS y apelan a ese pretexto para justificar el bloqueo.

Dijo al auditorio que la cooperación médica cubana es un objetivo de ataque permanente. Igualmente mencionó que se trata de desacreditar un esfuerzo noble y solidario que el mundo entero reconoce y que, junto a la Escuela Latinoamericana de Medicina y la Brigada Henry Reeve contra catástrofes naturales, constituyen la expresión más genuina y exitosa de la cooperación entre países en vías de desarrollo. Argumentó que los tres proyectos, obras de incuestionable valor humano, surgieron por ideas de Fidel como exaltación de la solidaridad internacional.

Manifestó que son ya más de 400 000 los profesionales de la salud de Cuba que han brindado servicios en 164 países. En este minuto más de 23 000 atienden a las poblaciones vulnerables de 65 naciones.

"Nada dice tanto de la esencia humanista de la Revolución cubana, como esa cooperación. Por eso el empeño en denigrarla y destruirla", afirmó.

Defensa, educación, salud, ciencia…La cooperación cubana, hija de la solidaridad como principio, estuvo, está y estará en cualquier ámbito noble de la actividad humana, donde podamos aportar. Ser solidarios es saldar nuestra propia deuda con la Humanidad. pic.twitter.com/pjEkzZx6lA — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) November 3, 2019

En otro momento de su intervención Díaz-Canel señaló "Nuestra Patria sufre hoy un estrechamiento criminal del cerco, el recrudecimiento de una política inmoral e ilegal que por más de 30 años la Asamblea General de Naciones Unidas ha condenado de forma prácticamente unánime, sin que Estados Unidos reaccione a la demanda mundial".

Esa es otra prueba del irrespeto a las normas del Derecho Internacional, que se ha resentido de modo particular con una ley ilegal como la Helms Burton, que persigue y sanciona a terceros países, internacionalizando el bloqueo, dijo.

No bastan esas trampas para derrotar a un pueblo que lleva 151 años combatiendo por su independencia y no la cederá jamás, el imperio acude ahora a prácticas de asedio, persecución y sanciones contra países, empresas y barcos que contribuyan a transportar combustible a Cuba. — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) November 3, 2019

En cuanto a la solidaridad, agradeció a todos los presentes por su articulación en el apoyo material y la ternura de los pueblos. “Y lo decimos hoy, cuando Cuba necesita que se redoble y se multiplique el respaldo a su causa, no son inútiles la verdad y la ternura. Aunque a veces parezca que no puede cambiar las cosas, que no puede derrotar políticas, ni sacudir imperios, la historia de la humanidad y la propia historia de la Revolución cubana están aquí para probar que sí se puede”.

“Fue una idea de Fidel. No nos interesaba la relación con gobiernos sometidos del imperio, en su ministerio de colonias. Nos interesaba y nos interesa, en primer lugar, la amistad de los pueblos. La amistad de los pueblos de América y del mundo fue empujando gobiernos. Hoy Cuba sostiene relaciones diplomáticas con más de 160 países y a más de la mitad de ellos ha llegado también con la solidaridad”, comentó.

Ninguna causa justa nos es ajena y como nación que debe parte de su existencia a la solidaridad, jamás renunciaremos a su práctica, por convicción asegurò @DiazCanelB en encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo. #MareaAntimperialista pic.twitter.com/BuIBfdwFRf — Alfonso Noya Martínez🇨🇺 (@alfonso_noya) November 3, 2019

El mandatario indicó que la derrota del ALCA, como la defensa histórica de la Revolución cubana, son objetivos de lucha exitosos que nos dejan una gran enseñanza: ni fragmentados, ni divididos podemos triunfar. Trabajando desde lo mucho que nos une, se pueden construir proyectos comunes frente a la agresión imperialista y sus aliados oligárquicos.

Contra el bloqueo seguiremos luchando en todos los terrenos. En primer lugar aquí, trabajando, creando y resistiendo sin renunciar al desarrollo.

Contra el bloqueo seguiremos luchando en todos los terrenos. En primer lugar aquí, trabajando, creando y resistiendo sin renunciar al desarrollo. El recurso más valioso de #Cuba es su pueblo: imaginativo, alegre, emprendedor, valiente y creativo dijo @DiazCanelB. #SomosCuba🇨🇺 pic.twitter.com/Y4cPvBvEj2 — Alfonso Noya Martínez🇨🇺 (@alfonso_noya) November 4, 2019

Díaz-Canel comentó que el recurso más valioso de Cuba es su pueblo, que es imaginativo, alegre, emprendedor, valiente y creativo. Son ellos, precisó, en primer lugar, los artífices de la obra revolucionaria en las condiciones más adversas. Y si hemos elegido juntos el camino del socialismo, incluso cuando el imperio impuso la ridícula teoría del Fin de la Historia, es porque solo con el socialismo alcanzamos la justicia social y la igualdad de derechos para todos.

El Presidente cubano dijo que vivimos la era de las comunicaciones. "Construyamos juntos plataformas emancipadoras, para oponer a las colonizadoras nuestros mayores esfuerzos y energías, en pos de un mundo mejor posible". Añadió que ya pasó la era de la confusión.

Las recientes victorias de la izquierda en Bolivia y Argentina; la heroica resistencia de Venezuela y Cuba al cerco económico total; las protestas anticoloniales que le han puesto un freno a las recetas del mercado, no pueden desmovilizarnos otra vez. #SomosCuba @DiazCanelB — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) November 3, 2019

“Aprecio una alta representación de jóvenes en este auditorio y en las calles de nuestra América donde se ha instalado la protesta contra los abusos del neoliberalismo. Ver a la juventud rebelándose y combatiendo por sus derechos y por mejor destino para sus países, es algo estimulante y desafiante a la vez, porque, como nos enseñó Fidel, la lucha de esta época, se expresa sobre todo en el campo de las ideas”.

El dirigente recalcó que hay que defender que América Latina y el Caribe sean siempre Zona de Paz, proclamada en La Habana en 2014.

Hoy queremos reiterar nuestro más firme apoyo y solidaridad con el legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y la unión cívico militar de su pueblo, con el Comandante Daniel Ortega y el FSLN de Nicaragua, también bajo ataque. @DiazCanelB pic.twitter.com/5R6lRVzwoQ — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) November 3, 2019

El presidente aseguró que ninguna causa justa es ajena a Cuba y como nación que debe parte de su existencia a la solidaridad, jamás renunciaremos a su práctica, por convicción.

“El Plan de Acción aprobado nos confirma que los sectores progresistas están conscientes de la urgencia de la unidad si realmente queremos construir juntos un proyecto emancipador antiimperialista, comprometido con la genuina y tantas veces postergada integración”.

A nombre de Cuba, reafirmó que la nueva generación de dirigentes en la Isla, formada y educada por la Generación histórica de Fidel y Raúl Castro, seguirán siendo revolucionarios, socialistas, fidelistas y martianos y que no cederán ni un milímetro en las posiciones a favor de la independencia, la soberanía y la justicia social.

En su discurso, rememoró las palabras de Fidel hace más de 50 años: “El mundo ha sido solidario con Cuba y por eso la Isla se siente cada día más y más solidaria con todos los pueblos del mundo”.

“En memoria de Fidel y de Chávez, dos de los grandes de Nuestra América, que tuvimos la suerte de conocer, escuchar y seguir en la práctica más altruista de la solidaridad, retomemos sus obras, como guía para el nuevo y desafiante tiempo que nos espera”.

