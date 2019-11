Radio Noticias Cuba. Semana del 24 de junio al 1ro julio

El expresidente de #Brasil, @LulaOficial, salió en libertad tras 580 días de encarcelamiento en Curitiba 👉https://t.co/6GCbYG46z1



Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil (2003-2010), ha sido liberado de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná, donde permaneció un año y siete meses privado de libertad.

Lula fue recibido entre abrazos por sus familiares y una multitud de simpatizantes ataviados con camisetas rojas, símbolo del Partido de los Trabajadores (PT). Cánticos, petardos y una marea de banderas, muchas con las fotos del petista, dan la bienvenida al líder.

"Queridos compañeros y compañeras no puedo expresar lo que significa estar aquí con vosotros", ha asegurado Lula desde un palco rodeado de los militantes del PT, a quienes ha agradecido el apoyo brindado durante todo este tiempo.

“No pensé que hoy estaría conversando con ustedes, ustedes eran el alimento de la democracia que necesitaba para resistir”

Quiero que todos sepan- dijo- que Moro no encarceló a un hombre, quisieron encarcelar a una idea y las ideas no se encierran, no se matan.

Su salida obedece a una orden del juez federal Danilo Pereira, dictada después de que los abogados del exmandatario pidiesen su libertad formalmente el viernes tras un fallo adoptado por el Supremo Tribunal Federal (STF).

El exmandatario brasileño cumplió 580 días detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde organizaciones sociales hicieron una vigilia en las cercanías para acompañarlo.

