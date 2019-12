Service Unavailable

¿Cómo motivar el interés por la Matemática y la Física? ¿Qué hacer para incentivar la lectura de temas afines? ¿De qué manera ayudar a los estudiantes a comprender mejor las múltiples aplicaciones de ambas materias para la vida? ¿Cómo preparar mejor a los maestros que imparten esas asignaturas? Son algunas de las interrogantes a las cuales busca dar respuesta el claustro de profesores de estas dos disciplinas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” con sus modos de hacer en el día a día.

Junto a ellos compartió en la mañana de este lunes el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un encuentro en el Palacio de la Revolución que se suma a otros similares que sostuvo en el pasado mes de septiembre y a finales de noviembre con una representación de profesores de Historia.

Son espacios que –valoró- permiten sistematizar el abordaje de estos temas y analizar de manera más integral y didáctica la enseñanza de las diferentes asignaturas.

En particular sobre la Matemática consideró que urge continuar propiciando que su aprendizaje sea cada vez más eficiente, lo cual conlleva también una alta dosis de investigación. Instó a los educadores a buscar constantemente respuestas que permitan trabajar la disciplina de manera integral, porque no es posible –dijo- que las personas no se den cuenta de que la Matemática tiene uso en todos los aspectos de la vida.

Además de saberes –valoró- la Matemática ordena el pensamiento lógico, lo cual posibilita trabajar mejor y ordenar algorítmicamente los procesos.

Es por ello que los profesores –enfatizó el Jefe de Estado- tienen que ser capaces de encantar, motivar y hacer más accesibles los contenidos en las clases, sin quitarle nunca el rigor que exigen y su expresión como ciencia exacta.

De ahí su insistencia para que con sistematicidad se busquen distintas maneras de hacer; socializar mejor los conocimientos; hablar y contar la historia de las matemáticas y los buenos matemáticos; y buscar apoyo constante en las tecnologías de la informática y las comunicaciones; todo ello sin obviar la formación continua de profesores, cuyas cifras resultan insuficientes para satisfacer las demandas en las aulas.

El reto es alto –subrayó- y contamos con ustedes para sobrepasarlo. Asimismo, manifestó la certeza de que “cuando los muchachos aprendan mejor las matemáticas podrán hacerlo mejor también con el resto de las asignaturas”. Hay que integrar a todos los que tienen que ver con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, puntualizó.

De manera puntual sobre la Física, el mandatario cubano destacó la concepción humanista que imprimen desde las aulas del Varona a su enseñanza. “Ese es el camino, porque la Física es la vida y los alumnos tienen que conocer de Física para saber de la vida”, apuntó.

Consideró igualmente que existen miles de formas para enseñar y motivar a los estudiantes por esta asignatura, donde un papel esencial lo desempeñan las prácticas de laboratorio, si se hacen de manera didáctica y no como procesos engorrosos.

Cuando los profesores encantan –insistió- son capaces de buscar relaciones entre las diferentes asignaturas, como es el caso de la Física y la Matemática, vínculo que facilita incluso entender e interpretar mejor las fórmulas y sus aplicaciones prácticas.

Trabajar mucho es el reto –aseveró- pues la formación del personal necesario es una tarea que podrá requerir años, y para tener buenos profesores hay que tener primero estudiantes preparados.

CUANDO SE VUELVE ESENCIAL EL MAESTRO

Motivados por el debate, varios jefes de carreras, profesores y estudiantes manifestaron la certeza de que en el aporte y consagración personal que imprima el maestro a su ejercicio cotidiano radica gran parte del éxito para contribuir a elevar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de ambas ciencias.

En el encuentro, donde también participaron el vicepresidente del Consejo de Ministros, Roberto Morales Ojeda; los titulares de Educación y de Educación Superior, Ena Elsa Velázquez Cobiella y José Ramón Saborido Loidi; así como Milda Lesbia Díaz Masip, rectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, se explicó que constantemente se realizan acciones para motivar el interés de los estudiantes, todo ello muy vinculado con el empleo de las nuevas tecnologías.

Durante sus intervenciones, los profesores se refirieron a la búsqueda de alternativas para acercar más los conocimientos a los códigos actuales en que se comunican los jóvenes, en lo cual el teléfono móvil desempeña un papel privilegiado. Del mismo modo, comentaron sobre la potenciación del trabajo con los círculos de interés para despertar desde edades tempranas la curiosidad por las matemáticas e incentivar el estudio de carreras pedagógicas.

En el transcurso del diálogo, se conoció además sobre el desarrollo de cursos de postgrados y maestrías, y la realización de diferentes proyectos en los que se vincula la matemática con el arte, la recreación, el inglés, el deporte y otros temas.

Particularmente sobre la enseñanza de la Física, se señaló que el trabajo que desempeñan desde el claustro está orientado a cambiar la Física centrada solo en ecuaciones y fórmulas, pues muchas veces no son capaces de llevar estos conocimientos a la vida cotidiana de los estudiantes.

Es por ello que desde las aulas del Varona no solo se busca que los estudiantes egresen con una formación integral en Matemática o Física, sino que a su vez sean capaces luego de incentivar ellos también en las aulas el estudio de esas ciencias en los niños.