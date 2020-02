Cuba: Chequea Díaz-Canel programa educacional (+Audio)

Este domingo se celebró la 92 edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles donde la sorpresa de la noche la dio la cinta coreana Parásitos, la cual se llevó el premio a Mejor Película al competir contra filmes como Joker; 1917; The Irishman; Mujercitas; Once Upon a Time in Hollywood y Ford vs. Ferrari.