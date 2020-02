Afirma Díaz-Canel que bloqueo a #Cuba es una despiadada y brutal violación de los derechos humanos

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó este miércoles la postura de la isla a favor del multilateralismo y la paz, que fuera expresada por su canciller, Bruno Rodríguez, en Ginebra, Suiza.

En su cuenta en la red social Twitter, Díaz-Canel se refirió a la intervención del titular cubano de Relaciones Exteriores en la Conferencia de Desarme del Segmento de Alto Nivel del 43 período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde hizo un llamado a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y conquistar una paz duradera. "Eso es lo que necesita la humanidad. No más guerras y agresiones, no más amenazas a la paz mundial", subrayó el jefe de Estado caribeño.

