Avanzar en la etapa de recuperación, minimizando los riesgos de contagio por la COVID-19 (+Audio)

Cuando este jueves comience en todas las provincias, excepto La Habana y Matanzas, la primera fase de la etapa recuperación pos COVID-19, el país continuará avanzando gradualmente en el camino de ir pasando a una nueva normalidad, sin descuidar las medidas para evitar nuevos riesgos de contagio por la enfermedad.

El presidente Miguel Diaz-Canel Bermúdez dijo que no podemos perder de vista la prioridad de salvar vidas, pues todo lo que hagamos en esta primera etapa también está orientado a eso, y advirtió que no podemos retroceder.

A través de videoconferencia con los gobernadores de las provincias y el intendente del municipio especial de la Isla de la Juventud, el Grupo Temporal de Trabajo puntualizó las disposiciones para la entrada en vigor este jueves 18, de la primera fase correspondiente a la etapa de recuperación pos COVID-19, reunión en la que participaron también el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz y el vicepresidente, Salvador Valdés Mesa.

El Jefe de Estado habló de la necesidad de implementar con rigor las medidas diseñadas en esta nueva etapa, ahora ¿eso qué significa a nuestro modo de ver en esta etapa?, se preguntaba el Jefe de Estado, “significa que nosotros no podemos perder los resultados que hemos alcanzado, no podemos retroceder, pero tenemos que tener la capacidad para empezar a flexibilizar restricciones que tuvimos que aplicar en el enfrentamiento a la pandemia, ir regresando a la normalidad de la vida coexistiendo con la enfermedad pero sin que los resultados retrocedan, por el contrario, tenemos que con esa capacidad avanzar para seguir mejorando todos los indicadores con relación a la enfermedad, con el propósito que nos propusimos que es que no se convierta en una endemia”.

Díaz-Canel alertó sobre la importancia de la complementación de todas estas medidas para las tres fases de la etapa de recuperación pos COVID-19 y que todo se haga y se controle con todo rigor, implemente con todo rigor y todo se haga bien. Añadió que cualquier error nos abre una brecha para la posibilidad de un rebrote, por lo tanto, se trata de mantener y consolidar los resultados que vamos teniendo.

Afirmó que se mantendrá el control sobre todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a implementar. Llamó a la población a seguir estimulando el comportamiento responsable, el comportamiento decente y el comportamiento respetuoso por parte de nuestros compatriotas.

Diaz-Canel insistió en que en esta nueva etapa debe mantenerse el aislamiento físico para que se convierta como un hábito de vida, esa es la mejor manera de respetarnos los unos a los otros y de respetarnos entre todos, porque eso no es por un capricho, es para evitar contagio, para evitar propagación de la enfermedad.

Por lo tanto, la disciplina es muy importante, expresó más adelante, y también todo el control que podamos tener y todo el apoyo con que contemos en todos estos propósitos con las fuerzas del orden interior, con el MININT y la Policía Nacional Revolucionaria y todos los que han estado apoyando en este sentido.

"Se impone un mayor control y un seguimiento más preciso de cada caso detectado y un riguroso proceso de desescalamiento. Y aquí con los casos que detectemos es lo mismo, contacto y contactos de los contactos van para un centro de aislamiento¨, acotaba.

Aseveró que debemos seguir todos los métodos de pesquisaje que tenemos desarrollados, mantenerlos y ampliarlos, el del PCR, el de la parte clínica, el pesquisaje que se hace en las viviendas y en los centros de trabajo, todo eso hay que mantenerlo y aprovecharlo, señaló.

Insistió en el ahorro como premisa, en estar listos para restablecer restricciones si hubiera un rebrote. Es importante ir gradualmente reactivando la actividad económica y social en todos los sectores, en sector estatal y en el sector no estatal, sin renunciar al teletrabajo y sin renuncias al trabajo en casa dondequiera que sea posible y no como excepción.

También ratificó que la producción de alimentos es una cuestión vital para el país, todo el esfuerzo que se está haciendo por sembrar, por cultivar para que después exista cosecha, hay que seguirlo intensificando ahora con más razón, cuando más gente se van a incorporar a las actividades productivas y laborales, porque ese es un tema que tenemos que resolver ya definitivamente en nuestro país, porque no podemos seguir dependiendo de las importaciones tan altas de alimentos y ahora nos vienen también meses complejos, por lo tanto es importante toda la prioridad que le prestemos a eso.

Ante el Grupo Temporal de Trabajo el Jefe Estado confirmó que seguiremos utilizando y estimulando como un método de trabajo llamar a la ciencia, llamar a los expertos para evaluar situaciones que tiene el país, lo hemos estado aplicando en este momento del enfrentamiento, y en los próximos días estamos proponiendo ya traer los científicos y los expertos ya al sector de la producción de alimentos y habrá que hacer lo mismo para resolver los problemas que tenemos de comercio y distribución y seguir avanzando en el uso de la ciencia buscando soluciones a los problemas que tenemos.

Finalmente el Presidente cubano ratificó su confianza en que estamos en condiciones para pasar en todas las provincias, excepto en La Habana y Matanzas, a la primera fase de la etapa de recuperación e ir avanzando.

Manifestó que también La Habana y Matanzas han hecho una interpretación muy responsable del momento en que están en aras de intensificar el trabajo para que, en el menor tiempo posible, también estas provincias puedan estar entrando en la fase de recuperación.

Durante la videoconferencia de este miércoles, el titular de Salud, José Ángel Portal Miranda presentó los cinco indicadores sanitarios que permiten evaluar la situación de la pandemia en cada territorio y las fases que pueden aplicarse de la primera etapa de la recuperación Post-Covid-19, los cuales serán sometidos a valoraciones periódicas para determinar su efectividad.

Ellos son los casos activos, la tasa de incidencia, el índice reproductivo, el número de casos positivos con fuentes de infección conocida y los eventos de transmisión local.

Los titulares del Transporte, Turismo y Comercio Interior puntualizaron también las acciones previstas durante esta primera fase, dentro de la etapa de recuperación pos COVID-19, que estarán vigentes para todas las provincias excepto para La Habana y Matanzas.

Sobre las medidas a implementar en esta fase, se refirió el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández quien informó sobre el tratamiento a los trabajadores interruptos y por cuenta propia y la necesidad de su incorporación gradual a la actividad económica del país.

El también Ministro de Economía y Planificación llamó a fomentar el ahorro como premisa fundamental en todo lo que hagamos.

Los gobernadores de los territorios y el Intendente del municipio especial de la Isla de la Juventud, intercambiaron con el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz quien ratificó la importancia de mantener en las nuevas condiciones, el enfrentamiento a las indisciplinas sociales y las ilegalidades.

Cuba, a excepción de La Habana y Matanzas entra en la primera fase de la etapa se recuperación post COVID-19, y no pierde vista que todo lo que hagamos deberá contribuir a salvar vidas, y también a fortalecer gradualmente nuestra economía, desde el mayor rigor y disciplina posibles para evitar riesgos y ganar la batalla.

