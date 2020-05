¨No podemos abusar de la confianza, porque ahí está el peligro de rebrote¨

Fotos de Estudios Revolución.

La Habana. - Ante el incremento del número de casos confirmados a la COVID-19 durante los últimos días en la provincia de La Habana, el presidente Miguel Diaz-Canel Bermúdez hizo un llamado a la población de la capital, para redoblar el cumplimiento de las medidas aprobadas y contribuir a darle la estocada final a la enfermedad.

En la reunión este sábado del Grupo temporal de trabajo, el Jefe de Estado evaluó el comportamiento de la semana que concluye en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, y valoró las causas y consecuencias que conllevaron al incremento de casos en La Habana a partir del evento de la tienda La Época que involucró a varios municipios de este territorio y a la vecina Artemisa.



El presidente cubano pidió explicar claramente a la población el momento en que estamos y por qué se han dado estas situaciones en los últimos días. “Las dos últimas jornadas para La Habana y el país han sido los peores de los últimos veintiuno, y ya casi que nos va quedando que la cola de la pandemia, y el epicentro en el país en estos momentos está en La Habana”, acotaba el Jefe de Estado.









En la misma medida en que la población entienda, también cooperará, señalaba, porque, en la misma medida en que hemos ido avanzando en la disminución de casos la gente han ido ganando en confianza y están alterando los conceptos de aislamiento social que nos hemos planteado.



El mandatario de nuestro país se refirió a la estrategia de la etapa de recuperación de la COVID-19 y aseveró que no se aplicarán conceptos de esta etapa hasta que no estemos bien seguros de que hay un control exacto de la epidemia para poder pasar a una fase donde tratemos la enfermedad como endemia, porque no vamos a echar por tierra todo lo que se ha estado trabajando con éxito en estos tiempos.



Acotó que, incluso las primeras fases de la etapa de recuperación de la COVID-19, continuarán exigiendo aislamiento social y aislamiento físico, y aún después de la recuperación de la COVID-19, a partir de las enseñanzas de lo que hemos aprendido del enfrentamiento a esta pandemia y a partir de que Cuba no está aislada del mundo, y aunque nosotros estamos en una situación más favorable y ya no estemos en pandemia en ese momento, el mundo todavía estará en una situación compleja, incluso el área de América Latina y el Caribe.



En este sentido, afirmó que para nosotros hay cosas que vamos a tener que mantener en los conceptos de funcionamiento de nuestra sociedad, tal como los hemos aplicado en estos momentos, en menor escala, de manera muy particular en determinados espacios, en determinados escenarios, en determinados ámbitos, pero aquí lo que hemos aprendido con el distanciamiento físico, con la aplicación de medidas de higiene y desinfección, con el rigor de medidas de síntomas, el pesquisaje y el autopesquisaje, el tratamiento a sospechosos, el tratamiento a enfermos, el tratamiento a contactos y contactos de ellos, se van a quedar en la vida del país incorporados, para evitar rebrotes y para evitar que otras pandemias dejen afectaciones como estas.



El presidente llamó a que la población entienda estas cosas, pues desde el primer momento se ratificó que estaba toda la potencialidad del sistema de Salud del país, y ese sistema de Salud lo ha demostrado, estaba toda la potencialidad de la ciencia del país y esa ciencia lo ha demostrado, estaba toda la potencialidad y toda la experiencia revolucionaria para, entre todos, enfrentar las situaciones más complejas.



José Ángel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública de Cuba.



Más adelante expresó que hemos tenido un apoyo importante de la población, por tanto, la población tiene que seguir actuando de manera responsable y seguir con ese concepto que ha planteado varias veces, y que ha ratificado el Primer Ministro de que no podemos abusar de la confianza, porque en la confianza está el peligro en estos casos del rebrote.



Finalmente, Díaz-Canel expresó que la población de la capital tiene una responsabilidad más exigente, porque es donde nos queda la cola de la pandemia, en la misma medida en que la población de la capital coopere más, apoye más, se comporte de una manera más responsable, como lo ha hecho hasta ahora, también el país irá avanzando.



La Habana es la provincia de mayor cantidad de casos activos a la COVID-19. En los últimos doce días, 62 de ellos están asociados al foco de la tienda de La Época, de acuerdo con lo informado por el gobernador Reinaldo García Zapata.



Al evaluar la semana que casi concluye, el gobernador de la capital confirmó que estas últimas jornadas no han sido de las mejores en la provincia, a partir del día 19 de mayo que se informa oficialmente el ingreso del caso asociado a este foco la tienda La Época.



Del 19 hasta la fecha, La Habana ha reportado 111 casos positivos, de ellos 62 están asociados al foco de La Época, con una derivación hacia los laboratorios Aica y con la Empresa Nacional de Transporte. No asociado a este evento hay 49 casos.



En otro punto de la agenda de la reunión del Grupo Temporal, el viceprimer ministro, Alejandro Gil Fernández, ratificó la vigencia de las medidas aprobadas por el gobierno al inicio del enfrentamiento a la COVID-19, referentes a las garantías salariales a trabajadores del sector estatal interruptos y otras vinculadas a los trabajadores por cuenta propia, las cuales se extienden mientras se mantengan las actuales condiciones.





En el caso de los trabajadores del sector estatal interruptos, se ratifica la extensión del pago del sesenta por ciento del salario aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a partir del segundo mes y no tiene límite en el tiempo.

En el sector no estatal, las actividades suspendidas por las autoridades competentes o por solicitud de los propios contribuyentes, se mantiene la medida de eximir del pago de los tributos a los responsables de estas actividades durante el tiempo que dure la suspensión, lo que incluye además un similar tratamiento del pago mensual de los contratados en las diferentes actividades; asimismo se mantendrá el pago de la contribución especial de la asistencia social a estos trabajadores, lo cual se autoriza su aplazamiento en el tiempo sin exigir intereses moratorios previa solicitud del contribuyente.

También se ratifica el aplazamiento del pago de la liquidación de los impuestos sobre ingresos personales de los artistas y artesanos a pagarse dentro del presente año, así como la reducción del saldo mínimo de las cuentas bancarias fiscales en un cincuenta por ciento sujeto a una posterior reposición.



Ante la cercanía del inicio oficial de la temporada ciclónica, este primero de junio, el director del Instituto de Meteorología, Doctor Celso Pasos Alberdi, se refirió a los factores que condicionan el comportamiento de este periodo en nuestra área geográfica, por lo que vaticinó una temporada activa. Dijo que mayo tuvo un comportamiento de las lluvias por encima del promedio para el período, caracterizado también por la ocurrencia de un grupo de tormentas locales severas en varios territorios.



Doctor Celso Pasos Alberdi, director del Instituto de Meteorología



Según pronósticos, se prevé la ocurrencia de unos 15 ciclones tropicales en nuestra área geográfica y ocho pudieran alcanzar la categoría de huracanes.



El Doctor Celso Pasos aseguró que el país dispone de una red de vigilancia y alerta temprana que asegura prepararnos ante la ocurrencia de ciclones tropicales, a partir de la existencia de 68 estaciones meteorológicas con una efectividad de más del noventa por ciento.



Finalmente, llamó a seguir prestando atención a otros fenómenos meteorológicos asociados a fuertes lluvias propias de esta época del año. Ante el inminente comienzo de la temporada ciclónica, el país se mantiene preparado y alerta.