Cuba suma esfuerzos para poner fin a la epidemia (+Audio)

Aunque Cuba amanecía este martes con una cifra de casos confirmados de la COVID-19 menor a la de los últimos días -todos reportados en la capital- La Habana sigue siendo el epicentro de la epidemia en el país.

Justamente al comportamiento de la enfermedad en esta provincia, al examen de las causas que lo generan y a la necesidad de seguir incrementando medidas para evitar la transmisión, dedicó su análisis el Grupo Temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus que diariamente encabezan el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.

Al informar acerca de la situación en La Habana, territorio con mayor tasa de incidencia de casos positivos por cada cien mil habitantes, en los últimos quince días, el gobernador Reinaldo García Zapata confirmó que se siguen investigando las causas y condiciones que originaron la transmisión del evento ocurrido en los Laboratorios AICA, donde se continúan analizando las muestras de los contactos de los casos confirmados.

En ese sentido, García Zapata reiteró la importancia de reforzar las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 en la etapa actual. Precisó que se presentó un plan mucho más completo, que incluye acciones del orden interior y de salud. Agregó que próximamente deben cerrar los eventos de transmisión local del consejo popular Luyanó Moderno y del Cotorro, con lo cual quedaría el de Centro Habana, de una mayor magnitud y complejidad propias de esa zona.

A que sucesos como los ocurridos en los últimos días no se repitan, llamó el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda e insistió en la necesidad de incrementar medidas en la capital del país, que refuercen el enfrentamiento a la epidemia, incluyendo la capacidad de diagnóstico.

En ese sentido, señaló que “en La Habana no podemos dejar de realizar, como mínimo, alrededor de mil 500 muestras diarias de PCR, no solamente a contactos y sospechosos; sino que hay que ir más allá según la estratificación de riesgo, porque la pesquisa clínica por el número de asintomáticos no nos está dando mucha información”.

La pesquisa -puntualizó Morales Ojeda- tiene que ser de laboratorio y la seguridad es con el PCR. Consideró que “independientemente de todas las medidas de aislamiento, de distanciamiento social, de disciplina y de participación activa a la que se está convocando a nuestra población y a todas las autoridades administrativas, también desde el punto de vista del sector de la Salud se están planteando otro grupo de medidas”.

El viceprimer ministro reiteró que “como principio, no pueden ser menos de mil 500 muestras en estos momentos, pues la intención es que podamos crecer, para que el universo a muestrear todos los días sea superior y sobre todo en zonas de silencio, que nos permitan detener esta situación en La Habana y no tener nuevos eventos en instituciones estatales, porque se nos hace interminable la cola de la epidemia”.

Durante la reunión de trabajo, participaron a través de videoconferencia las máximas autoridades del Consejo de Defensa de Matanzas, provincia que muestra mejoría en sus indicadores y este martes no reportaba ningún nuevo caso confirmado, según informó el gobernador Mario Sabines Lorenzo.

En este encuentro también intervino el General de Brigada Francisco Martínez Quintela, Jefe de los Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quien al presentar un detallado informe acerca del rol desempeñado por estas instituciones hospitalarias en el combate a la COVID-19, subrayó que cuando el país elaboró su plan de acción para enfrentar la pandemia, contó con la decisión del General de Ejército Raúl Castro Ruz de incorporar seis de los hospitales militares del país y dos puestos médicos de salud territorial.

El Jefe de los Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias puntualizó que para enfrentar la situación epidemiológica fueron capacitadas más de seis mil 300 personas, entre médicos, enfermeros, estomatólogos, técnicos de la salud, estudiantes de medicina, soldados y trabajadores civiles de aseguramiento.

De igual manera, acotó que durante la pandemia se han hospitalizado en estas instituciones militares más de 6 mil 800 pacientes, de los que mil 347 han resultados casos positivos de la COVID-19. Ese número representa el 64, 6 por ciento del total de casos confirmados en todo el territorio nacional.

Más adelante, el General de Brigada Francisco Martínez Quintela apuntó que en estos centros han laborado más de cuatro mil trabajadores de la salud en rotaciones de catorce días; al tiempo que estas instituciones participan en catorce ensayos clínicos propuestos por el Ministerio de Salud Pública.

Durante este encuentro, realizado como es habitual en el Palacio de la Revolución, el Presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez reconoció “el trabajo tremendo, con muy buenos resultados”, desarrollado por los hospitales militares en el país durante el enfrentamiento a la pandemia.

La reunión del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19 también contó con la participación del Ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda, quien ofreció una actualización acerca del comportamiento de la enfermedad en Cuba y en el mundo.

