Cuba reporta 8 nuevos casos de Covid-19. Llama el MINSAP a protegerse ante el número de asintomáticos (+Video)

La importacia de protegerse, por la gran cantidad de personas asintomáticas que pueden tener el virus del Sars-Cov-2, fue la precisión esencial de este sábado en la Conferencia de Prensa del Dr Francisco Durán, Director Nacional de Epidemiología, quien informó que Cuba reportó 8 nuevos casos de Covid-19, de las 2 635 muestras analizadas, con lo acumula un total de 2 635 personas diagnosticadas.

La provincia de La Habana se mantiene en el primer lugar de la tasa de incidencia de 2,58. La provincia de Mayabeque 1,82 y las restantes regiones, incluyendo el municipio especial de la Isla de la Juventud se mantienen sin diagnosticar casos en los ultimos 15 días.

Según el @DrDuranGarcia este viernes sin fallecidos por #COVID19 y se detectaron 8 nuevos casos. Otro día favorable pero, como afirmara @DiazCanelB, "...que la alegría no nos haga olvidar la responsabilidad". ¡En el mundo la situación sigue incontrolable! #CubaPorLaVida pic.twitter.com/OnHbXmMSvl — Juan Carlos Castellón Véliz (@Castellon815) July 4, 2020

Detalles de los 8 casos confirmados:

Ciudadano cubano de 16 años de edad. Reside en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Reside en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 16 años. Reside en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años. Reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia: 16 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 18 años de edad. Reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Reside en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia16 contactos.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Procede del municipio Cotorro. Paciente sin antecedentes patológicos personales. Se constata por gasometría una hipoxemia y en el Rx de Tórax lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares, con predominio en la base izquierda, por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra con tos y expectoración. Hemodinámicamente estable, hipoxemia ligera. Rx de Tórax sin modificaciones, lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares a predominio en base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Procede del municipio Centro Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Hemodinámicamente estable. Rx de Tórax con lesiones inflamatorias bibasales a predominio en base derecha. Reportado de grave.

Por séptimo día Cuba no reporta fallecidos por la Covid-19, destacó el Doctor Francisco Durán en la Conferencia de Prensa de este sábado 4 de julio. Alertó que de los más de 10 millones de personas contagiadas en todo el mundo, la región de las Américas continúa siendo el epicentro de la misma, con una cifra impresionante de 5 millones 580 mil contagiados con el Sars-Cov-2. Estados Unidos y Brasil se mantienen encabezando la lista de mayores afectados y muertes por la pandemia.

COVID-19 en el mundo: #EEUU registra cifra récord de 50 203 infecciones durante las últimas... https://t.co/ruOptPrZ2p #USA — Cubadebate (@cubadebatecu) July 2, 2020

HERVIR EL AGUA Y USAR HIPOCLORITO ES IMPORTANTE

Los niveles de contaminación del agua destinada al consumo humano fue una de las respuestas dadas por el Doctor Durán ante las interrogantes en la Conferencia de Prensa.

Para responder si las heces fecales son reservorios del virus, el experto mencionó una investigación de científicos chinos en la que se analizaron las heces de pacientes portadores, y se resumió que el virus vivo no pudo aislarse de las muestras pero se encontró el ARN viral por lo que por las heces fecales no se podía lograr las transmisiones, así que no resulta una fuente de infección.

Alertó el Doctor Durán, sin embargo, que los altos niveles de contaminación se asocian al uso masivo de las piscinas, a los baños de mar. Debido a la aglomeración de personas y las características de su manifestación en pacientes asintomáticos. "El riesgo por el baño en piscinas tiene lugar por las relaciones interpersonales que se establecen, aumentan los tragos, nos empinamos de la misma botella, el mismo vaso, y ahi si viene un riesgo de transmisión" advirtió el destacado médico e investigador cubano al responder las interrogantes de la población en la Conferencia de Prensa, transmitida por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba y medio centenar de sitios en Internet.