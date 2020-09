Pesquisar con calidad para ganarle a la COVID-19 (+Audio)

El Titular de Salud explicó que “en las últimas horas hemos seguido trabajando de cerca el tema de la pesquisa activa, que como se ha estado viendo en los análisis aquí no andaba bien. Estamos viendo cómo vamos a seguir reforzando la participación no solo del personal de la Salud, sino de todos los factores de la comunidad en la identificación de personal de riesgo, de sospechosos, de síndromes respiratorios”.

You have no rights to post comments