Cuba reporta 62 nuevos casos de Covid-19 y dos fallecidos

Ciudadano cubano, de 47 años de edad. Procede del municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Etilismo crónico. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético Ultrasonido abdominal. No colección pancreática ni peri pancreática. No líquido libre en cavidad. Aumento del patrón gaseoso intestinal. Derrame pleural bilateral más acentuado hacia el hemitórax derecho. Gasometría alcalosis metabólica. Rx de tórax. Lesiones difusas bilaterales algodonosas, parahiliares y periféricas bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Procede del municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. No refiere antecedentes patológicos. Se encuentra en Terapia Intensiva, consciente, afebril, en ventilación mecánica no invasiva, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Gasometría normal. Rx de tórax. Zona de condensación inflamatoria parahiliar izquierda. Reportado de crítico estable.

