Diagnostican en Cuba 50 nuevos casos a la COVID-19 (+Video)

Falleció la ciudadana cubana de 50 años de edad, que residía en el municipio Ciro Redondo de la provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Leucemia Mieloide Aguda, Asma Bronquial. El 24 de agosto es ingresada para tratamiento de su enfermedad, recibe terapéutica con citostáticos. Fue realizado PCR, como parte del control del evento del Hospital. El 9 de septiembre se recibe PCR positivo y es trasladada pues presentaba disnea, fiebre elevada y somnolencia. El 10 de septiembre aparece íctero, petequias y equimosis generalizados. En estudios de laboratorio se comprueba presencia de aplasia medular. El 11 de septiembre se continuó en ventilación espontánea con oxígeno suplementario y estabilidad hemodinámica. Fue evaluada por Hematología, y son incorporados medicamentos para tratamiento de la Aplasia Medular. El día 12 y 13 de septiembre persiste la disnea ligera y estabilidad hemodinámica, presentando picos febriles. En el Rx lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. El día 14 de septiembre sin cambios significativos en la evolución clínica. Los días 15 y 16 de septiembre aumenta la disnea, por lo que es utilizada Ventilación No Invasiva. Mantuvo estabilidad hemodinámica. El día 17 de septiembre hace parada cardiaca en horas de la mañana, son realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que fueron efectivas; es intubada, ventilada y apoyada con aminas. Los días 18 y 19 de septiembre presenta inestabilidad hemodinámica, y acidemia metabólica, son realizadas correcciones del desequilibrio ácido básico. El 20 de septiembre continúa el empeoramiento clínico por lo que se modifican parámetros ventilatorios y se elevan las dosis de aminas. Presenta una fibrilación ventricular y parada cardiorespiratoria; son realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias.

