Evitar fisuras para contener a la COVID-19 (+Audio)

Luego de 38 semanas de enfrentamiento a la COVID-19 diez provincias cubanas reportan casos positivos durante los últimos quince días, lo que continúa ratificando que no se puede bajar la percepción de riesgo, y las medidas de prevención y control requieren de sistematicidad y rigor en su aplicación, responsabilidad no solo de las instituciones, sino también de las personas en el orden individual como un muro de contención para cerrar cualquier fisura por donde el virus pueda entrar.

