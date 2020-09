Cuba ratifica en la CELAC su compromiso con la unidad latinoamericana y caribeña

La propagación de la COVID-19 ha profundizado las desigualdades en la región más desigual del planeta, donde el 30% de la población no tiene acceso a atención médica por razones económicas. Se prevé que la pandemia provocará la mayor contracción económica de la historia de América Latina y el Caribe, con un decrecimiento no inferior, en cálculos conservadores, al 9.1% del PIB regional y un incremento de la pobreza en cerca de 45 millones de personas, que se sumarán a los 186 millones que vivían en esa situación antes de la pandemia; como resultado de décadas de fallidas políticas neoliberales. Se estima que 18 millones de personas más, según datos seguramente subcalculados, quedarán desempleadas.

You have no rights to post comments