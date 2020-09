Celebran China y Cuba 60 años de relaciones diplomáticas (+Video)

Tanto el secretario general Xi Jinping, como el premier Li Keqiang, resaltaron en sus mensajes la sólida confianza política mutua, los fructíferos resultados del intercambio en las diversas áreas y el apoyo recíproco en los asuntos internacionales y regionales. Además, coincidieron en señalar que ambos países hemos luchado de manera conjunta contra la COVID-19, escribiendo un nuevo capítulo de la amistad entre nuestros pueblos.

El compañero Xi Jinping subrayó que se abren promisorias oportunidades para la amistad cubano-china en el nuevo punto de partida histórico en que nos encontramos, ratificando la voluntad de trabajar de manera conjunta en la ampliación de la cooperación y en generar mayores beneficios a los dos países y pueblos.

China y Cuba establecieron relaciones diplomáticas el 28 de septiembre de 1960, las que han devenido en un referente de la cooperación, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, entre un país grande y uno pequeño, ambos socialistas, y entre una nación latinoamericana y la única e indivisible China.

