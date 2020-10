Exigencia, rigor y responsabilidad para evitar nuevos brotes (+Audio)

¨Por lo tanto hay que seguir pesquisando, siendo rigurosos, buscando oportunidad cuando detectamos casos, refería, ya van a trabajar en una situación de menos complejidad, por lo tanto el rigor y la eficiencia tienen que ser mayor, por lo tanto a lo que los convocamos es a no bajar la guardia para no retroceder en la situación que ya han estado superando. Y sobre todo mantener todo lo que han aprendido en esta etapa y todo lo que han ido montando y perfeccionando¨.

La Habana sigue en fase de transmisión autóctona limitada, aunque se levantan las restricciones adicionales que se habían puesto en las condiciones del rebrote y que dieron indudablemente un resultado por lo cual la situación ha empezado a mejorar y prácticamente estamos en un momento en que vamos superando el rebrote, acotó el presidente de nuestro país al tiempo que llamó a mantener con el máximo de rigor todas las medidas que corresponden a la fase de transmisión autóctona porque el problema no es solo haber sobrepasado el rebrote si no de tener la capacidad para evitar un nuevo rebrote.

