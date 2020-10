MesaRedonda: Autoridades informan sobre el ordenamiento económico en Cuba (+Video)

Señaló que la Tarea Ordenamiento no generará desempleo en las empresas que tendrán pérdidas ante la devaluación de la moneda. No habrá empresas que generen productos de primera necesidad para la población que amanezcan cerradas un día. Esa devaluación del peso cubano va a propiciar que las materias primas nacionales sean más baratas que las importadas, añadió.

Las devaluaciones de la moneda no son un proceso característico de la economía cubana. No hay economista en Cuba, de mi generación —alerta Murrillo— que haya vivido una devaluación. Eso revela la profundidad de la tarea.

No es posible seguir avanzando en las transformaciones de la economía, si no avanzamos en esta cuestión con las complejidades que tiene, afirma Murillo y añade que las actuales condiciones, bajo la dualidad monetaria, desfavorecen a unos actores económicos frente a otros.

You have no rights to post comments