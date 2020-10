Díaz-Canel: “Para gratitud nuestra ya estamos en Santiago” (+Audio)

Cuando la santiaguera de 70 años le dijo con asombro que no creía la presencia de un Presidente en una pequeña tierra como la de ella, Díaz-Canel afirmó: “Esta pequeña tierrita es el país, el país es muchas pequeñas tierritas. Y si no conoces estas pequeñas tierritas, no conoces el país. Ustedes son los protagonistas de todo el esfuerzo que se está haciendo, y que ahora tenemos que multiplicarlo frente a todo el arrecio que tenemos del bloqueo de Estados Unidos. Cada vez tenemos que depender más de nosotros mismos. Y con lo que ustedes hacen, se demuestra que se puede producir comida en las condiciones de Cuba”.

You have no rights to post comments