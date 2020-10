Concluye Díaz-Canel tercera visita gubernamental a Santiago de Cuba (+Video)

Dijo que los resultados de las dos visitas anteriores expresan un nivel de respuesta alto pues de las 59 indicaciones hay 53 resueltas. Hay que reconocer la respuesta de Santiago de Cuba ante la Covid-19 por la participación consciente del pueblo santiaguero, pero no podemos confiarnos porque la enfermedad está asechando, no se pueden desatender las medidas higiénico-sanitarias.

You have no rights to post comments