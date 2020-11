Aprueba Consejo de Ministros importantes políticas y programas para el país (+Audio)

En este Programa -dijo- hay que enfatizar en la importancia de mantener la denuncia a la violencia contra las mujeres. "Tenemos que eliminar cualquier vestigio que quede en nuestra sociedad de violencia o de discriminación hacia las mujeres, que no existe por política, no existe por voluntad del Gobierno, ni por voluntad política, pero está como antivalor en la conducta de algunas personas", aseveró.

Es el momento de crecerse y no vamos a colgar los guantes, aseveró. Está claro el momento en el que estamos, hacia dónde vamos y el llamado es a buscar soluciones, hacer más con menos, no un poco más de lo mismo, insistió.

El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, consideró que este es uno de los temas más asociado a la batalla de las ilegalidades que enfrenta el país. A veces empieza, dijo, por un simple servicio o una factura que no se pagó y termina en un hecho de corrupción, violándose todo lo que está establecido. Este es un asunto, indicó, que lleva particular seguimiento por parte de los jefes a todos los niveles.

Por otro lado, no se cuenta con seguros de vida a largo plazo como vía complementaria a la Seguridad Social. Además es insuficiente la oferta y comercialización de los productos de seguros a las formas de gestión no estatal y a la población.

