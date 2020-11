Regresan a la normalidad La Habana y Artemisa, Pinar del Río sigue en alerta por Eta

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en su Nota informativa no. 6 del sobre la tormenta tropical Eta expresa que de acuerdo con su evolución y trayectoria ya no constituye un peligro para La Habana y Artemisa por lo que se decidió pasar a la normalidad a estos territorios a partir de las 15:00 horas de hoy.

