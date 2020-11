Podemos construir un país mejor, pero dentro de la Revolución (+Audio) (+Videos)

Gabriela Rosa, Karla, Leanet e Iramís estuvieron en el parque Trillo en la tarde de este domingo. No fue un encuentro común, tampoco casual; los convocó el amor a Cuba y a la Revolución.

Cientos de jóvenes más, niños, ancianos, cantaron y bailaron con la música de Raúl Torres, Duanys, Ray Montalvo, Ray Fernández, Arnaldo Rodríguez, entre otros.

En los balcones participaban los vecinos del lugar con sus banderas y con su atención expectante. También estaban las instituciones, representadas por sus trabajadores, y las organizaciones, y los máximos dirigentes.

Allí hubo diálogo, los oradores hablaban y el pueblo les respondía: “Viva Fidel”, “Viva Cuba”, “Viva la Revolución”. Se habló también de racismo, de violencia hacia la mujer, de homofobia, y de cómo querían los jóvenes que sanaran estas heridas en Cuba.

El parque Trillo tembló, vibró en el mismo corazón de La Habana. Le llamaron Tángana, pero no fue confrontación, fue música, poesía y conmovedoras palabras que brotaban desde el alma.

Una idea quedó clara y se repetía: Podemos construir un país mejor, pero dentro de la Revolución.

Hasta el parque Trillo en La Habana, llegó de improviso el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

El motivo de nuestra presencia aquí para nada es importunar ni molestar lo que ustedes están haciendo, expresó emocionado el Jefe de Estado, a quien los jóvenes le exclamaron !Canel, amigo el pueblo está contigo!, a lo cual el Jefe de Estado respondió: !Gracias, y yo estoy con ustedes también!.

Dijo que le habían aconsejado no asistir para que no se perdiera la espontaneidad pero en su casa viendo lo que estaba pasando, la alegría, las convicciones, lo que los jóvenes se han propuesto, la emoción no cabía en su pecho y tenía que asistir.

La Revolución siempre ha convocado a los jóvenes... Tenía el derecho de estar aquí con los jóvenes de mi país, expresó el Presidente cubano.

Señaló que nos han montado un show mediático pues hay una estrategia de guerra no convencional para tratar de derrocar a la Revolución, y es el último intento que podían dar los trumpistas y la mafia anticubana.

“Ellos tenían en sus pronósticos que antes de que terminara el año tenía que caer la Revolución cubana, Nicaragua y Venezuela pero se van a quedar con el deseo, enfatizó Díaz-Canel.

Y agregó: Aquí en Cuba se van a quedar con el deseo porque nuestros jóvenes y el pueblo cubano están en la calle, y porque NO admitimos injerencias desde el norte, los problemas nuestros lo discutimos entre nosotros, y aquí hay espacio de diálogo para todo lo que sea por el Socialismo y por la Revolución.

Jóvenes artistas e intelectuales, estudiantes, glorias del deporte y el pueblo ratificaron su amor por Cuba en la emotiva Tángana en el Trillo, donde Díaz-Canel cantó junto a todos Pequeña Serenata Diurna, de Silvio Rodríguez.

Fuente. Radio Rebelde, Radio Reloj, Canal Caribe / Editora. Carmen Torres