Felicita Presidente de Cuba a la FEU en su aniversario 98

La congratulación es acompañada por el texto Julio Antonio Mella y la creación de la FEU, que publica el periódico Juventud Rebelde, que resalta el surgimiento de la organización el 20 de diciembre de 1922. Refiere que la designación del estudiante hijo natural y mestizo para el cargo de secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios, evidenció desde el primer momento la voluntad de liderazgo que hacía sobresalir a Mella y ser distinguido por sus compañeros, porque no era frecuente que los veteranos confiaran su dirección a estudiantes de los primeros cursos. Lo que no sabían estos, posiblemente, era que en esos instantes aquel joven ya había tomado contacto por su cuenta con dirigentes obreros para ganar para el estudiantado las experiencias organizativas del movimiento proletario, añade el diario que cita a Cubadebate. Precisa que la FEU, en la reunión del 22 de diciembre de aquel año de 1922, había designado a los miembros de una comisión de reforma universitaria instituida en sus estatutos, y convocó para los primeros días de enero una asamblea en el Aula Magna con vistas a dar a conocer el objetivo de su integración. Juan Marinello escribiría una bella semblanza de Mella, repleta de admiración. De él diría: “Quien vio de cerca a Mella conoció a una de las personalidades más sugestivas y atrayentes que hayan alentado en nuestra tierra". Cubano hasta la médula –hijo afortunado de las dos sangres matrices que integran el pueblo de su isla-, fue como Martí, un caso sorprendente de superación de lo nuestro. Meditador y audaz, sonriente y contenido, alegre y responsable, imaginativo y práctico, era muy difícil escapar a su ámbito, afirmó el dirigente comunista.

