¡Cuba Viva! Hacia el 2021 

Estamos en la antesala del 2021. Con la celebración de Año Nuevo empezamos a transitar en nuestra cotidianidad 365 días que se resumen en el “Año 63 de la Revolución”. Son razones para festejar, para el optimismo y la esperanza.

El 2020 nos fue difícil: al mundo y a los cubanos en particular. A mediodía del 28 de enero nos sorprendió una sacudida telúrica que recorrió nuestro caimán isleño de punta a cabo. Por fortuna los daños materiales fueron ínfimos y no hubo que lamentar pérdidas humanas. Meses antes la pandemia de Covid-19 comenzaba a extenderse por Europa y en marzo se reportaron los primeros casos en Cuba. De inmediato nuestro Gobierno empezó a adoptar medidas para frenar su expansión, y se logró con un número escaso – aunque siempre lamentable – de decesos.

El combate a la Covid-19 ha sido y es prioridad de nuestro país; y los medios radiales con todos sus canales en Internet, se sumaron a esta batalla epidemiológica sin precedentes, como antes se había adherido a la lucha por la soberanía alimentaria, así como en el sostenido trabajo por la implementación del 6º y 7º Congresos del Partido Comunista de Cuba (PCC).

A ese quehacer impostergable se añadió el recrudecimiento del Bloqueo Económico, Comercial y Financiero contra nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos; caracterizado, en esta fase, por una implacable persecución para cerrarle a Cuba mercados y financiamientos, esenciales para la vida económica.

A pesar de tanto acoso, la asistencia médica y social se mantiene al más alto nivel. Cuba pone en primerísimo lugar la salvaguarda de la vida de todos y cada uno de sus ciudadanos.

En medio de tan compleja situación, y consecuente con los reclamos populares, los finales del 2020 son el punto de despegue para la Tarea Ordenamiento, cuyo propósito es sanear nuestras finanzas, unificar la moneda e implementar un novedoso modelo económico participativo que redunde en beneficio de todos y cada ciudadano cubanos. La Tarea Ordenamiento implica la eliminación de subsidios a varios productos, aparejada a un incremento en el poder adquisitivo de la población. En esta labor, aún no concluida, nadie quedará desamparado y mucho menos se afectará las conquistas esenciales del socialismo cubano.

Es una tarea difícil y complicada, en un escenario igualmente difícil y complicado. Al mismo tiempo es una necesidad impostergable para el bien de todos. A partir de ahora y con una nueva mentalidad, se propicia un mayor desarrollo de las fuerzas productivas y de los servicios. Es un conjunto de medida muy distante de las llamadas “terapias de choque” recetadas por las corrientes financieras del Capitalismo neoliberal.

Cuba da pasos firmes y se requiere la participación de todos y la unidad cimentada en la confianza de lo que la Tarea Ordenamiento significa para nuestro desarrollo económico y social a mediano y largo plazos.

Ungidos de la dinámica que provee una Revolución verdadera y profunda, la dirección del país seguirá de cerca los resultados que se obtengan y en cada momento que lo exija se modificará y perfeccionará todo cuanto sea necesario.

La megalómana agresividad de la saliente Administración de los Estados Unidos cerró el cerco en una intentona por desviar el proceso emprendido. Buscaron lo que llaman “el cambio”, nos tiraron a matar, pero no lo consiguieron. Nunca han contado con el caudal patriótico del pueblo cubano, su firmeza de principios y la cohesión entre pueblo, Partido y Gobierno. Están enceguecidos por la prepotencia y la ignorancia, y jamás aprenden la lección, y su ignominia se ensañó también con nuestros trabajadores de la salud que van a cualquier lugar del planeta donde se les llame, para combatir la pandemia y salvar vidas.

El 20 de enero de 2021 una nueva Administración se instalará en la Casa Blanca. Como se ha hecho patente desde el primer año de la Revolución, Cuba está dispuesta a mantener una relación cordial y de mutua cooperación, basada en el respeto mutuo a la soberanía y la autodeterminación. Mientras eso llega – si llegara – nosotros seguiremos nuestro propio rumbo para el desarrollo y la satisfacción plena de todas las necesidades materiales y espirituales de nuestro pueblo. Una tarea que requiere el concurso de todos, para de conjunto construir el país que queremos. Por eso entre todos pensamos y hacemos Cuba.

El paso de un año a otro transcurre en el paso de un minuto. La confianza en el futuro no significa que creamos en varitas mágicas, como si cambiar de año fuera traspasar el umbral de una puerta. Llegará el 2021 con iguales retos, entre ellos la incansable lucha por erradicar la pandemia de la Covid-19. Esperamos más temprano que tarde contar con nuestra vacuna definitiva para inmunizar a todo el pueblo, y lo lograremos.

En lo económico, todos sin excepción somos protagonistas. Las fuerzas productivas, la ciencia y todo nuestro potencial están en función del bien nacional. Esta es una lucha por la soberanía nacional que tiene su expresión en todos los frentes.

