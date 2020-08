Díaz-Canel: todo lo que se recupere tiene que quedar mejor que como estaba antes (+Audio) (+Videos)

Encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesionó este martes el Órgano Económico y Social del Consejo de Defensa Nacional, dirigido por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, y con la participación de titulares de organismos nacionales y, por videoconferencia, de los gobernadores y el Intendente del municipio especial de la Isla de la Juventud.

Iniciada la fase de recuperación para todos los territorios tras el paso de la Tormenta Tropical Laura, se trabaja aceleradamente para restaurar todos los servicios básicos y otras prioridades. Las afectaciones se concentran en viviendas y el servicio eléctrico, fundamentalmente, aunque en el caso de Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa hay incidencia en la agricultura, asociadas al cultivo del tabaco en la región más occidental, y en las dos restantes en cultivos varios.

El mandatario de nuestro país aseveró que aunque este evento no alcanzó la envergadura en afectación que esperábamos, sí tenemos un grupo de daños que no son para subestimar. Mencionó la cifra de más de dos mil viviendas afectadas, por lo que dan las cuentas de lo informado hoy, que todavía no es el número final.

Díaz-Canel puntualizó que hay afectaciones en la agricultura, el servicio eléctrico, que todavía no se han recuperado en un por ciento importante en el país y que originan además afectaciones al servicio de las comunicaciones y abasto de agua, en lo fundamental. Y ratificó que, “por lo tanto, todo esto exige trabajar con rapidez, trabajar con el concepto que hemos estado defendiendo de que todo lo que se recupere tiene que quedar mejor que como estaba antes”.

Mencionó que las viviendas que se han afectado son las que estaban muy mal. Y agregó que en la misma medida en que nosotros podamos reponer esas viviendas por otras con más fortaleza, la afectación de los ciclones y de este tipo de eventos, será menor.

Estamos también pagando la consecuencia de las problemáticas que tenemos con el fondo habitacional, aseveraba. Mientras en el tema de la agricultura llamó a trabajar rápidamente, sobre todo con el plátano, en reponer rápido las plantaciones.

Casi la totalidad de las provincias, algunas en infraestructura, y otras localizadas en interrupciones eléctricas, tuvieron afectaciones. En estas últimas se trabaja con celeridad para resarcir los daños en las redes y lograr vitalidad en las próximas 48 horas. La falta de generación eléctrica incide en la activación de servicios básicos a la población y objetivos económicos tales como el abasto de agua y las comunicaciones.

En la jornada del martes igualmente se desarrolló la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para la prevención y control a la COVID-19, que también estuvo encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel y el Primer Ministro, Manuel Marrero para evaluar la situación epidemiológica del país.

Y aunque La Habana tuvo un ligero descenso en el día en el número de casos positivos confirmados al cierre del lunes, con once, mantiene 188 focos activos y seis eventos de transmisión. Mientras que en varios de los focos se implementan medidas de reforzamiento, al decir del gobernador Reinaldo García Zapata.

Entretanto, Matanzas refuerza las medidas de control sanitario en el municipio de Cárdenas que se extienden también a otras localidades, a partir de un caso índice, que ha generado varios casos positivos a la COVID-19, por lo que se decidió estudiar a un mayor número de personas del universo asociado a este foco, el incremento de las pesquisas, medidas de aislamiento en tres Consejos Populares, mayor número de pruebas de PCR y la limitación de la movilidad, entre otras acciones.

Autoridades del gobierno de Artemisa y Mayabeque también informaron en el Grupo Temporal de Trabajo. La primera mantiene un monitoreo constante sobre los municipios vinculados al evento de Mariel, particularmente en San Cristóbal, mientras Mayabeque no descuida las medidas de control sanitario.

Tras más de cinco meses de dura batalla de nuestro país frente a la COVID-19, no se puede dar un paso en falso, y sigue siendo la mejor vacuna el distanciamiento físico, el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias y la responsabilidad ciudadana.

Escuche el reporte en audio del periodista Demetrio Villaurrutia, de Radio Rebelde

Fuente, Radio Rebelde, Canal Caribe / Editora. Carmen Torres