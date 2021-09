Técnicos de la Radio Cubana, premios de excelencia

Cada 25 de septiembre la familia radial celebra el Día del Técnico de la Radio Cubana, fecha que honra las memorias de Luis Casas Rodríguez, considerado el primer técnico en nuestro país.

Si bien los técnicos no son siempre los más mencionados dentro y fuera del gremio, lo cierto es que sin su labor la radio no existiría. Sus labores fundamentales radican en apoyar la salida al aire de las transmisiones a todos los niveles, así como la explotación, la puesta en marcha, el mantenimiento y las reparaciones para lograr una señal de calidad para los oyentes.

Para conocer de cerca el bregar de nuestros técnicos, el Portal de la Radio Cubana conversó en exclusiva con dos de los premiados en esta quinta entrega 2021: Sulaica Álvarez Álvarez y Armando Díaz Martín.

Sulaica fue merecedora del Mérito de Primer Nivel, el cual responde a sus 30 años de quehacer continuo, específicamente en la emisora Radio Rebelde, y por la calidad y excelencia de sus resultados.

Además de sus funciones, Sulaica atiende todo lo relacionado con la coordinación en tiempo para realizar los trabajos de Control Remoto, dígase solicitud de servicios a ETECSA, para lograr calidad e inmediatez en las transmisiones, así como el chequeo de toda la telefonía y líneas de radio permanente de la Emisora.

En tanto, Armando Díaz, de 33 años de edad nos relata algunos de sus inicios en el gremio.

Al graduarse en la especialidad, una de esas plazas a ocupar era en el ICRT, específicamente en la Radio Cubana. Cuenta que nunca antes había tenido relación con la radio, pero sí con la televisión durante el periodo de las prácticas laborales.

Con el recuerdo de aquella experiencia fresco en la memoria, las siglas ICRT no me hicieron dudar, creyendo que, una vez dentro, podría acercarme un poco más a lo que ya había vivido en las prácticas. Así, llegué a la dirección de capacitación de la Radio Cubana e, inmediatamente, me redireccionaron a Radio Progreso. De esa manera comenzó mi historia allí.

Es una historia de vida que perdura aún porque Armando es uno de los apasionados del universo sonoro. Ahora, tras diez años de entrega a la Onda de la Alegría es agasajado con el premio al Mérito Técnico de Tercer Nivel.

Apenas llegar a la emisora me asignaron un tutor para el proceso de adiestramiento y me sometí a un proceso de familiarización con todas las áreas tecnológicas así como con el personal que las atendía. Finalizado ese proceso, y estratégicamente decidido por la dirección del departamento técnico, me asignaron la Sala de Conmutación y la Cabina de Transmisiones; en otras palabras, el corazón de Radio Progreso. Cada señal que se mueva o deje de mover en esos entornos, son de mi entera responsabilidad.

Si hasta aquí alguien dudara de la importante misión que tienen los técnicos radiales en el contexto actual, Sulaica nos reveló:

La labor del técnico es muy importante para la Radio, es quien garantiza el soporte tecnológico para lograr una salida al aire de calidad, y detrás de eso está, la entrega, la constancia para dar solución a un grupo de dificultades... en ocasiones es con inventivas y mucho amor que salen los resultados. Nuestros técnicos en general tienen un gran sentido de pertenencia, no escatiman ni tiempo ni esfuerzo para realizar una tarea y eso es en cualquier época del año, dígase un acto del primer nivel, un huracán o un tornado.

A decir de Armando Díaz, reconocer a los técnicos como el "todo" sería menospreciar el resto de eslabones de una cadena productiva mucho más compleja, pero aseguró "que sin el soporte que brindamos a la creación de contenidos, sería imposible dirigirse a tantos millones de personas. Y cuando te pones a pensar en que esa técnica se personaliza según la misión de cada una de las áreas tecnológicas, ahí radica el verdadero peso de nuestro rol: rompernos la cabeza para que otros se la tengan que romper lo menos posible, que son quienes, finalmente, explotan esas facilidades".

Imposible hablar de un reconocimiento de esta magnitud y no mencionar a las personas que han aportado en formación y, también, que me han cubierto las espaldas cuando por determinadas razones no he podido cumplir mis funciones. Imposible hablar de premio y no mencionar a Fuentes, más que un jefe, un padre para mí. Imposible no hablar de Planas y Luis Pablo, tutor y principal evacuador de dudas en el plano profesional, respectivamente. Imposible no hablar de Felipe y Eduardo, los que, en la práctica, me enseñaron cosas tan elementales como soldar. Imposible no mencionar al resto del departamento, que sin ellos hubiera sido imposible llegar hasta aquí.

Este premio más allá de reconocer el tiempo y la calidad de los trabajadores representa un estímulo para seguir creciendo profesionalmente, y refuerza el vínculo de los técnicos con sus emisoras, a las cuales ellos les dedican gran parte de su día a día.

Este mérito técnico de Primer Nivel, significa mucho para mí, lo recibo con mucho orgullo, sobre todo que empecé muy joven, aquí viví mis dos maternidades, la crianza de mis hijos y fueron años de mucha entrega y sacrificio, siempre muy apoyada y considerada por todos. También es el resultado de 30 años de trabajo es un reconocimiento que siento primeramente de mis compañeros, he tenido la suerte de ser guiada desde los primeros años por técnicos de mucha experiencia de los que siempre estaré agradecida y que todavía algunos me acompañan en el día a día, ….otros ya no están a mi lado, no puedo dejar de mencionar a una persona muy importante para mi vida como trabajadora, de la que aprendí todos los días, se trata de Luis Enrique Acuña Guerra que fue muchos años el Director Técnico y es al que le dedico este reconocimiento, explicó Sulaica Álvarez.

Mientras, Armando lo destaca como:

el reconocimiento a 10 años ya de carrera profesional, en los que me he dedicado íntegramente a Radio Progreso. Es mi única experiencia laboral en el plano de la ingeniería, donde he podido poner al servicio de la gente lo que estudié en la universidad. Eso es lo más importante.

Seguramente muchas son las anécdotas que entrañan años de trabajo en un medio radial, vicisitudes que la rutina impone y a las cuales hay que hacerle frente, desafío sobre el que el sonidista premiado de Radio Progreso sentencia:

Me quedo con la confianza que ha depositado en mi la Radio Cubana, para llevar nuestro medio radial a lugares que no contaban con él, o mejorar las condiciones que ya existían; instalaciones como la de la Emisora Provincial Radio Surco, las municipales de Mariel y Unión de Reyes. ¿Anécdotas implícitas? Un montón... Imposible citarlas todas.

