La Empresa Estatal Socialista y su compromiso con el pueblo (+Audio)

“Insistimos en potenciar nuestra empresa estatal como modelo fundamental de nuestro modelo social socialista”, señaló, “y eso no solo es una definición económica sino también política, es una definición de sistema, es potenciar la función de un actor que para nosotros es esencial, que representa una parte importante de la propiedad estatal socialista sobre los principales medios de producción, y si eso no lo desarrollamos, no estamos construyendo el socialismo”, puntualizó.

You have no rights to post comments