El encuentro está organizado por la AHS y la Dirección Provincial de Radio de Pinar del Río quienes, en una labor conjunta, tienen el objetivo de estimular la excelencia y profesionalidad en la creación radial de los jóvenes realizadores. Además, persiguen el afán de visibilizar la calidad de los productos radiofónicos que se producen en las emisoras, sean estas locales, provinciales o nacionales. La Vuelta Abajo representa el espacio idóneo no solo para promover el ejercicio práctico que día a día, a fin de cuentas, sucede en las cabinas y redacciones, sino también para intercambiar desde la teoría sobre las rutinas productivas del medio en Cuba. A continuación el Portal de la Radio Cubana comparte detalles del Encuentro y Concurso de Jóvenes Radialistas La Vuelta Abajo. En el evento teórico pueden participar periodistas, artistas, especialistas, investigadores y académicos mediante trabajos teóricos y experiencias que aborden las siguientes temáticas: - La producción radial para Internet, el podcast. - Radio tradicional y redes sociales, ¿cómo lograr la coexistencia? En el concurso de programas se puede participar con una obra en cada una de las siguientes categorías: - Propaganda Directa - Géneros informativos - Programas para jóvenes (Variados o Musicales) Las obras no deben exceder una hora de duración. En caso de sobrepasar este límite se aceptarán resúmenes. El plazo de inscripción de obras y envío de ponencias cierra el 20 de octubre de 2021. Mientras que la confirmación de aceptación de ponencias ocurrirá el dia 27 de este mes. El Jurado estará integrado por jóvenes artistas del medio radial y otros especialistas invitados para temas específicos.

You have no rights to post comments