Otorgan Premio Nacional de Radio y TV 2021

Su trabajo como actor, fundamentalmente en la televisión, le permitió conquistar no solo numerosos lauros, sino también la admiración y respeto del público y la crítica. Series para la televisión como Por el rastro de los libertadores, Alguien me habló de los naufragios, La frontera del deber, El halcón, La séptima familia, Algo más que soñar, La semilla escondida, Cuando el agua regresa a la tierra, El tesoro del Mallorquín, El contrato y recientemente, en la Telenovela Vuelve a Mirar, entre otras muchas son prueba de tan intensa carrera de más de 50 años.

You have no rights to post comments