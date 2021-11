El Ministerio de Salud Pública, explicó Portal Miranda, realiza en estos momentos un recorrido por todo el país para evaluar el cumplimiento del plan y las medidas en cada lugar de manera particular, pues no en todos los territorios se comporta de la misma manera el proceso.

Igualmente, detalló que se contabilizan unos 172 600 niños convalecientes que, hasta tanto no concluya el ensayo clínico con Soberana Plus para este grupo poblacional, no pueden iniciar su vacunación; se prevé que este proceso pueda suceder antes de finalizar noviembre.

Estadísticas del Ministerio de Salud Pública dadas a conocer por Portal Miranda en la reunión evidencian que en la actualidad 1 168 431 cubanos no pueden ser vacunados. Entre ellos señaló a los más de 220 mil menores de dos años; y a los casi 200 mil adultos convalecientes, a los cuales todavía no les corresponde ser inmunizados.

La objetividad de las cifras indiscutiblemente alienta y habla de cuánto se ha trabajado en todo el territorio nacional para contener la enfermedad. No obstante, Cuba no se confía y se atiende de manera puntual el escenario de cada uno de los territorios: a pesar del comportamiento al control, en algunos lugares persisten las alertas.

