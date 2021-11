Díaz-Canel: Con un pueblo como el de Cuba no hay rendición posible

El Primer Secretario del Partido destacó los efectos graves que ha traído para la economía nacional la contracción del turismo «que es de lo que suena la contadora por día y no por gusto el imperio no ha dejado de atacarnos en esa área», precisó.

Estamos vacunados, estamos inmunizados, vamos al refuerzo, hay un sistema de trabajo robusto, nos estamos perfeccionando a partir de aspectos que no salieron bien, « hemos aprendido, pero no podemos confiarnos ni relajarnos, las actividades tenemos que hacerlas con toda la responsabilidad para no retroceder».

