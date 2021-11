Construir el futuro desde la Ciencia

A veces enviamos a los estudiantes al extranjero a hacer un doctorado que no tiene ninguna vinculación con los proyectos aquí. Los enviamos cuatro años, a que se formen en algún proyecto, y la mayor parte de las veces no regresan, porque está haciendo fuera su proyecto profesional, refirió.

El país está llevando a cabo una política muy inteligente, —valoró— porque está creando los espacios de manera tal que no importa el sector, lo importante es trabajar por la Patria, lo importante es trabajar por el país, no importa si usted es privado, cooperativista o estatal.

Es ese —consideró— uno de los problemas fundamentales que tenemos para la formación de los recursos humanos. Lo imprescindible es que se sumen al desarrollo del país, dijo, no importa si formamos doctores que no van a trabajar a un centro de investigaciones o a la Universidad y deciden ir a una empresa o al sector no estatal.

