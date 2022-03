Su primer apellido lo ayudó para comenzar como locutor en esta emisora de la hora y las noticias.

Marlon Alarcón Carbonell utiliza el sobrenombre artístico de Marlon Marlon y su voz de trueno resulta inconfundible para los oyentes que sintonizan Radio Reloj temprano en las mañanas.

Guardianes de la locución cubana

Sus inicios en la madrugada le hicieron pagar la novatada por ser uno de los turnos más difíciles –como él mismo confiesa-, pero antes de cumplir su primer año en esta planta radial, le invitaron a nuestro estelar Matutino, donde permanece hasta hoy.

Tuve que definir muchas cosas porque El Matutino exige un compromiso que no es frase hecha, al extremo de tener que dejar la cabina nocturna que hacía en Radio Progreso con la consiguiente afectación salarial, pero era un sueño hecho realidad y no estaba dispuesto a dejarlo partir, asegura. Marlon Marlon subraya que Radio Reloj es un aula.

Relojero por herencia

No es precisamente un mecánico de relojes como sugiere el título de este minuto. Marlon Marlon se confiesa relojero por herencia porque se siente deudor de “bestias” de la locución como su tío, Luis Alarcón Santana, su actual colega Argelia Pera, el inolvidable Carlos Massola y tantos otros que sentaron pautas frente al micrófono.

Radio Reloj es la escuela y me fui impregnando de su disciplina, sentencia y añade que aquellos compañeros con los que alternó podían estar enfermos e, incluso, quedarse dormidos, pero cuando abrían la boca todos los problemas se iban, asegura.

Aquí aprendo todos los días; a veces me choca una palabra y el redactor de turno me dice que no, y yo que sí, o viceversa.

Al final, vamos a San Google y a veces gano; es una suerte de emulación fraternal en la que, en realidad, quien gana es la emisora, precisa el locutor Marlon Marlon.

Ansias de superación

No hablaré de voces ni de timbres, sino de algo que está al alcance de todo el que quiera ser locutor… y se llama cultura general, sentencia Marlon Marlon.

Cuando digo cultura, digo disciplina –subraya- y agrega que en su primera media hora al aire en esta emisora, leer a primera vista obliga a revisar cada texto tan rápido como sea posible, para saber si hay un término complicado o algún error; eso te permite corregir mentalmente y lograr tiempo para llamar al editor, señala.

Marlon Marlon habla de ansias de superación y destaca que eso debe tenerlo todo locutor, tratar de estar preparado para salir airoso de cualquier imprevisto.

A veces es inevitable que el oyente se dé cuenta de un error, pero al menos tratas que no sea un gran desastre, apunta. Para Marlon Marlon, la cultura general, la disciplina y la superación son las tres herramientas que lo han acompañado en su carrera.

Un pedido a gritos

Para nuestro locutor Marlon Alarcón Carbonell, el cambio tecnológico en Radio Reloj era algo que se pedía a gritos.

Para mí en la pantalla digital todo es ventaja, desde el fondo verde que te ayuda a refrescar la vista, el tamaño de las letras, la eliminación del ruido de las hojas en cabina, todo lo veo muy positivo; muy bien acogido por mí y por muchos colegas con los que intercambié en aquel momento, comenta Marlon Marlon.

Recomienda el locutor que para sentarse frente al micrófono en Radio Reloj también hay que escuchar mucha radio, no solo nacional, sino también extranjera –que algo aporta-, subraya.

Y concluye que si puedes hacer otra cosa será mejor, porque a fuerza de leer tantas noticias, tiendes a encasillarte; entonces, sería bueno abrirse a otras opciones y tratar de buscar nuevas aristas para tu desarrollo profesional.

En el año 2019 de Radio Reloj recibieron el Sello Aniversario 95 de la Radio Cubana, las periodistas Marta Dusted y Alina Sánchez del Collado, mientras que los locutores René Romero, recibió el Micrófono de la Radio y Marlon Marlon el reconocimiento Nueva Generación.

