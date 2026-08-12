DE LA RADIO
La opinión
La cultura, ¡esa gran puerta de la humanidad!
Una definición simple de la palabra cultura puede estar asociada a la música, las artes escénicas, la literatura, la pintura,…
Insólito pero cierto
Como es conocido, recientemente en Estados Unidos se celebró lo que resulta verdaderamente correcto, es decir, conmemorar la independencia de…
Amezada por el imperio, Cuba defiende la paz
En medio del recrudecido e inhumano bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, el cual pasa por un ya…
Trabajadores, protagonistas de necesarios cambios en Cuba
El rol protagónico de los trabajadores cubanos en la implementación de las nuevas medidas del Gobierno quedó evidenciado en el…
Rostros que se escuchan
Rostros que se escuchan, de la escritora, periodista, locutora e investigadora, Josefa Bracero Torres, Premio Nacional de Radio 2004, es…
RADIALISTAS CUBANOS
Manuel Varela Pérez: «el magisterio y el periodismo son mis dos grandes realizaciones profesionales»
«¡Qué hermoso ha de ser dejar al morir sendero luminoso […]!». Con ese aforismo martiano, que refleja fielmente el verdadero…
Bárbara y el tiempo de la radio
“Empecé muy jovencita a hacer prácticas en la radio y me enamoré del medio”, confiesa la periodista, locutora y directora…
Caramba María
No te lo puedo negar, al ver en la pantalla tu imagen colmada de salud y lozanía, sentí pavor, incertidumbre,…
YOLEPSIS GONZÁLEZ: “La radio forma parte de mi vida como una segunda piel”
Caibarién siempre me reserva un momento especial. Tal vez sea el mar, otra vez el mar. Todos querían hablar, saber,…
Más allá de una voz bonita, saber comunicar
Hay voces que se escuchan y voces que se quedan. La de José Díaz Hernández es de esas que no…
RADIACIONES
La EDICIÓN: arte, magia y detalle
La realidad es inatrapable, no cabe en un micrófono, en un programa, en una pantalla. Acercarnos a aquello que nos rodea, en su multiplicidad e infinitud, requiere necesariamente un ejercicio de selección: hay que dar la parte por el todo. Hay que seleccionar el material testimonial,…
La radio y el teatro: La pregunta constante…
Cada vez que asisto a un estreno teatral, siempre me pregunto hasta donde la radio podrá captar y transmitir esa atmósfera que respira y emana de la escena. ¿Acaso podrá reflejar la intensidad de las interpretaciones, y junto con ella, la atmósfera que conforman, las luces,…
AQUÍ DE NUEVO: Un colectivo para respetar
Las mañanas dominicales en la emisora matriz de Santiago de Cuba, la CMKC, están marcadas por la sonoridad del programa Aquí de nuevo, creado y dirigido por un radialista de larga experiencia, Anselmo Ferrer Burgos, parco en el hablar y largo en el hacer.
LISANDRA GÓMEZ GUERRA: “Hay que escudriñar a la Cuba profunda” (+Audio)
Caminé con ella a lo largo de la Avenida de los Mártires, conocida popularmente como el Paseo. Es su camino habitual, del periódico Escambray a Radio Sancti Spíritus, de una redacción a la otra. Su palabra aliviaba el sol. Y me fue contando de los personajes,…
Adelaida Pérez Hung: “El reto es hablar al oído de cada persona, aunque todos escuchen”
Puede ser un niño y más tarde una esclava y luego una agente policial y… Ella borda cada personaje, ella le insufla voz, cuerpo, pasión. Casi cuatro décadas en el universo radial, Adelaida Pérez Hung conversa con Radiaciones en su propia casa, en el estudio teatro…
Hernán Yglesias: “La radio se convierte en un rasgo identitario dentro del municipio”
Hernán Yglesias Villar afirma que llegó a la radio casi al azar. Para cada azar hay una causa, diríamos, al modo de Silvio Rodríguez. Había cumplido su servicio social como profesor de Español-Literatura en un preuniversitario en el campo y la casualidad llegó de aliada…
DE LA RADIO
Se nos va el artista inigualable, un cubano ejemplar, el de la poesía auténtica…
La mañana de este miércoles nos trae una noticia que…
Presentarán libro sobre la vida y obra del destacado locutor Manolo Ortega
El libro Manolo Ortega, una mirada cercana, de Manuel Ortega…
Resuenan jubilosas las voces de la cajita
«¡Esa cajita es del diablo!», gritó mi tatarabuela Hortensia al…
PREMIOS NACIONALES DE RADIO
PODCAST RADIO CUBANA
EVENTOS NACIONALES DE RADIO – COBERTURA ESPECIAL
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Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam
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Encuentro y Concurso de Jóvenes Radialistas: La vuelta abajo
Desde el Portal se ofrece cobertura a los eventos y concursos nacionales relacionados con la Radio Cubana, espacios que fortalecen la identidad cultural y promueven la excelencia comunicativa en todo el país.
MÁS NOTICIAS DESDE LA RADIO
Radio Reloj: 79 años de acceso a la noticia
79 años cumple hoy esta emisora, que se lleva muy adentro en los corazones de quienes le han dedicado una parte de sus vidas y, sobre todo, porque suya la siente el pueblo.
AUTORES Y COLABORADORES DEL PORTAL DE LA RADIO