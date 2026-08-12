12/08/2026

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Observatorio de Guerra No Convencional contra Cuba: Saturación cognitiva y laboratorios de intoxicación en tiempos de asedio

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Sitio web Fidel Soldado de las Ideas celebra décimo aniversario con nueva visualización (+Fotos y Video)

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¿Para qué sirve el marxismo?

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Rememoran impronta del comandante en el I Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro”

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La locución en Cienfuegos: su historia y remembranzas

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La noche que Cuba se cantó a sí misma

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Jorge Anckermann y el sonido de la cubanía

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Gardenias con aliento de mujer (+Audio)

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DE LA RADIO

La opinión

La cultura, ¡esa gran puerta de la humanidad!

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Una definición simple de la palabra cultura puede estar asociada a la música, las artes escénicas, la literatura, la pintura,…

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Insólito pero cierto

Como es conocido, recientemente en Estados Unidos se celebró lo que resulta verdaderamente correcto, es decir, conmemorar la independencia de…

Amezada por el imperio, Cuba defiende la paz

En medio del recrudecido e inhumano bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, el cual pasa por un ya…

Trabajadores, protagonistas de necesarios cambios en Cuba

El rol protagónico de los trabajadores cubanos en la implementación de las nuevas medidas del Gobierno quedó evidenciado en el…

Rostros que se escuchan

Rostros que se escuchan, de la escritora, periodista, locutora e investigadora, Josefa Bracero Torres, Premio Nacional de Radio 2004, es…

RADIALISTAS CUBANOS

Manuel Varela Pérez

Manuel Varela Pérez: «el magisterio y el periodismo son mis dos grandes realizaciones profesionales»

«¡Qué hermoso ha de ser dejar al morir sendero luminoso […]!». Con ese aforismo martiano, que refleja fielmente el verdadero…

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Bárbara y el tiempo de la radio

“Empecé muy jovencita a hacer prácticas en la radio y me enamoré del medio”, confiesa la periodista, locutora y directora…

Caramba María

No te lo puedo negar, al ver en la pantalla tu imagen colmada de salud y lozanía, sentí pavor, incertidumbre,…

YOLEPSIS GONZÁLEZ: “La radio forma parte de mi vida como una segunda piel”

Caibarién siempre me reserva un momento especial. Tal vez sea el mar, otra vez el mar. Todos querían hablar, saber,…

Más allá de una voz bonita, saber comunicar

Hay voces que se escuchan y voces que se quedan. La de José Díaz Hernández es de esas que no…

RADIACIONES

La EDICIÓN: arte, magia y detalle

La EDICIÓN: arte, magia y detalle

La realidad es inatrapable, no cabe en un micrófono, en un programa, en una pantalla. Acercarnos a aquello que nos rodea, en su multiplicidad e infinitud, requiere necesariamente un ejercicio de selección: hay que dar la parte por el todo. Hay que seleccionar el material testimonial,…

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La radio y el teatro: La pregunta constante…

La radio y el teatro: La pregunta constante…

Cada vez que asisto a un estreno teatral, siempre me pregunto hasta donde la radio podrá captar y transmitir esa atmósfera que respira y emana de la escena. ¿Acaso podrá reflejar la intensidad de las interpretaciones, y junto con ella, la atmósfera que conforman, las luces,…

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AQUÍ DE NUEVO: Un colectivo para respetar

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Las mañanas dominicales en la emisora matriz de Santiago de Cuba, la CMKC, están marcadas por la sonoridad del programa Aquí de nuevo, creado y dirigido por un radialista de larga experiencia, Anselmo Ferrer Burgos, parco en el hablar y largo en el hacer.

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LISANDRA GÓMEZ GUERRA: “Hay que escudriñar a la Cuba profunda” (+Audio)

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Caminé con ella a lo largo de la Avenida de los Mártires, conocida popularmente como el Paseo. Es su camino habitual, del periódico Escambray a Radio Sancti Spíritus, de una redacción a la otra. Su palabra aliviaba el sol. Y me fue contando de los personajes,…

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Adelaida Pérez Hung: “El reto es hablar al oído de cada persona, aunque todos escuchen”

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Puede ser un niño y más tarde una esclava y luego una agente policial y… Ella borda cada personaje, ella le insufla voz, cuerpo, pasión. Casi cuatro décadas en el universo radial, Adelaida Pérez Hung conversa con Radiaciones en su propia casa, en el estudio teatro…

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Hernán Yglesias: “La radio se convierte en un rasgo identitario dentro del municipio”

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Hernán Yglesias Villar afirma que llegó a la radio casi al azar. Para cada azar hay una causa, diríamos, al modo de Silvio Rodríguez. Había cumplido su servicio social como profesor de Español-Literatura en un preuniversitario en el campo y la casualidad  llegó de aliada…

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DE LA RADIO

Se nos va el artista inigualable, un cubano ejemplar, el de la poesía auténtica…

La mañana de este miércoles nos trae una noticia que…

Presentarán libro sobre la vida y obra del destacado locutor Manolo Ortega

El libro Manolo Ortega, una mirada cercana, de Manuel Ortega…

La radio, esa hermana mayor

Nací en un hogar donde la música fue un acompañamiento…

Resuenan jubilosas las voces de la cajita

«¡Esa cajita es del diablo!», gritó mi tatarabuela Hortensia al…

El sueño fundacional de la Radio Cubana (II)

En la calle Ánimas 99, actual número 457, en el…

El sueño fundacional de la Radio Cubana (I)

Los primeros días del mes de agosto de 1922 fueron…

PREMIOS NACIONALES DE RADIO

PODCAST RADIO CUBANA

Capítulo 2. José Martí, el hombre de la mano franca

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Capítulo 1. José Martí, el hombre de la mano franca

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FIDEL, el eterno legado (12)

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FIDEL, el eterno legado (11)

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FIDEL, el eterno legado (10)

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FIDEL, el eterno legado (9)

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Podcast Radio Cubana

EVENTOS NACIONALES DE RADIO – COBERTURA ESPECIAL

Festival Nacional de la Radio Cubana

RadioMorfosis Cuba

Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in memoriam

Encuentro y Concurso de Jóvenes Radialistas: La vuelta abajo

Concurso Nacional “Félix B. Caignet”

Festival Nacional de la Radio Universitaria

Simposio Radial Maceísta

Desde el Portal se ofrece cobertura a los eventos y concursos nacionales relacionados con la Radio Cubana, espacios que fortalecen la identidad cultural y promueven la excelencia comunicativa en todo el país.

MÁS NOTICIAS DESDE LA RADIO

Radio Reloj: 79 años de acceso a la noticia

Radio Reloj: 79 años de acceso a la noticia

79 años cumple hoy esta emisora, que se lleva muy adentro en los corazones de quienes le han dedicado una parte de sus vidas y, sobre todo, porque suya la siente el pueblo.

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«En Rebelde: Cien Años con Fidel»

Radio Cubana: una mirada por dentro a lo realizado durante el año 2025

«En Rebelde: Cien Años con Fidel»

Reafirma Díaz-Canel defensa del socialismo ante amenazas imperiales

Sesiona Encuentro por la Patria en homenaje a Fidel

Radio Rebelde estrenará programa multimedial Rebelde en Rebelde

Onelio Castillo defiende tesis doctoral en el Instituto de Información y Comunicación Social (Video)

AUTORES Y COLABORADORES DEL PORTAL DE LA RADIO
MARÍA SALOMÉ CAMPANIONI MARÍA SALOMÉ CAMPANIONI
OSCAR BRAVO FONG OSCAR BRAVO FONG
AVELINO VÍCTOR COUCEIRO RODRÍGUEZ AVELINO VÍCTOR COUCEIRO RODRÍGUEZ
CÉSAR HIDALGO TORRES CÉSAR HIDALGO TORRES
NELSON RICARDO SIERRA
REINALDO CEDEÑO PINEDA
SILVIO JOSÉ BLANCO HERNÁNDEZ
TOMÁS ALFONSO CADALZO RUIZ
VÍCTOR PÉREZ-GALDÓS ORTIZ
LUIS ISMAEL RENSOLI SÁNCHEZ
JOSEFA BRACERO TORRES
MANUEL ALFREDO MARTÍNEZ PÉREZ MANUEL ALFREDO MARTÍNEZ PÉREZ